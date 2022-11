Il 10 novembre inaugurata a Thonon-Les-Bains in Francia la mostra “Dennis Hopper - out of the sixties”

Solares approda in Francia. Dal 10 novembre al 21 gennaio la Maison des Arts du Léman, importante realtà culturale francese con sede nella regione dell`Alta Savoia, ospiterà al Théâtre Novarina a Thonon-les Bains "Dennis Hopper - out of the sixties", un’esposizione di fotografie dell’artista americano.

L'iniziativa rientra in una collaborazione tra la realtà parmigiana e il centro culturale francese, che si esprime in un programma di scambi, che riguarda le azioni e le pratiche culturali di ciascuna delle due realtà, con l’obiettivo di alimentare la conoscenza degli artisti, dei pubblici e degli attori economici dei territori coinvolti.

L`attore, sceneggiatore, regista e fotografo americano Dennis Hopper (1936-2010) è una figura chiave della controcultura e del cinema libertario. La sua influenza sulla settima arte è notevole. È diventato noto al grande pubblico grazie ai suoi ruoli in La Fureur de vivre (1955), Géant (1956) e Easy Rider (1969), di cui è stato co-sceneggiatore e regista. È apparso in oltre cento film memorabili, tra cui Apocalypse Now (1979), Velluto blu (1986) e La grande sfida (1986). Negli anni `60, Dennis Hopper ha fotografato star del cinema, artisti e scrittori. Con grande intuito, ha catturato alcuni dei momenti più affascinanti della sua generazione. Icona discreta nel cuore dello sconvolgimento culturale di quell`epoca, Hopper ha immortalato Tina Turner, Andy Warhol e i rappresentanti della Pop Art, Paul Newman e Martin Luther King durante la marcia per i diritti civili a Selma, in Alabama.