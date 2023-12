Ispirato a una storia realmente accaduta, “Stretto tra i denti”, in scena al Teatro del Tempo l’8 e il 9 dicembre alle 21, e? uno spettacolo di e con Savino Paparella, con la regia di Francesco Pennacchia, che racconta un viaggio oltre confine, sconfinato, sdentato, alla ricerca di un nuovo sorriso. Un’avventura surreale, che prova a lasciare alle spalle una realta? misera, di sorrisi mancati, rimandati, masticati da una miseria umana ed economica. Un pullman nella notte raccoglie varie umanita? di perdenti per raggiungere una clinica in Croazia, dove ad ottimi prezzi si fanno impianti che non lasceranno rimpianti. La luce del giorno successivo risplendera? su nuovi sorrisi di pacca, senza placca. Stretta tra i denti, la vita potra? essere di nuovo presa a morsi. Ora, chi non avra? ancora il pane, avra? per lo meno i denti.