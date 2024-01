Tech drinks alle Officine On/Off

"Tech Drinks - Ep. 1 Data Scientist" è il primo aperitivo di networking alla scoperta delle professioni tech e digital organizzato da SheTech a Parma all'interno del progetto Digital EmpowHer².



?? Grazie alla testimonianza di Maria Calzolari e Martina Chierici, scopriremo insieme cosa fa un* Data Scientist: con chi lavora, come e qual è il suo background.



?Dopo l'intervista a due, condotta da una referente del Team SheTech Parma, concludiamo la serata con un momento di networking davanti a un bell'aperitivo!



Ti aspettiamo giovedì 1 febbraio 2024 dalle 18:30 alle 20:00 presso Officine On/Off (Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma).







Programma

18.30 Welcome by Team SheTech Parma

18.35 Intervista alle Data Scientist Maria Calzolari e Martina Chierici

19.20 Q&A dal pubblico

19.30 Aperitivo di networking

20.00 Saluti!





Conosci le ospiti:





Maria Calzolari, Data Scientist



Mi sono appassionata alla matematica, grazie alle lezioni del mio professore delle superiori: mi ricordo ancora la soddisfazione nel risolvere un esercizio difficile correttamente! E' stato allora che pensai di voler diventare professoressa di matematica: avrei tanto voluto stimolare nuove menti ad affacciarsi a questa materia!Mi sono iscritta alla facoltà di Matematica a Modena, eravamo in tutto 5 studenti e le lezioni si focalizzavano principalmente su teoria astratta e applicazioni informatiche.Spinta quindi dall'università stessa, decisi di fare una tesi partecipando ad un progetto in collaborazione con la Maserati volto a prevedere sensazioni personali su veicoli nuovi e a mappare simulazioni di guida di driver esperti con modelli di intelligenza artificiale.Una volta laureata si presentò quindi l'incertezza del lavoro: l'insegnamento era la mia prima scelta, ma anche la tesi sui modelli matematici mi era piaciuta molto. Nel frattempo accettai un contratto d'autore per la Zanichelli.Quando, successivamente, mi chiamarono per un colloquio come Data Scientist in Energy Way, l'attuale Ammagamma, iniziai immediatamente e feci un'academy aziendale che mi permise di imparare a programmare e ad applicare ciò che mi era stato insegnato all'università.Ora sono in Ammagamma da 4 anni e mi occupo in particolare di modelli di ottimizzazione numerica che permettono alle aziende di programmare il lavoro e di gestire la logistica di magazzini in modo più efficiente. Non mi pento mai della mia scelta: ogni giorno ci sono da risolvere problemi in ambiti molto diversi e non ci si annoia mai!







Martina Chierici, Data Scientist



Sono Martina Chierici e sono nata a Carpi il 27 aprile 1995. Sono Data Scientist in Ammagamma, e in particolare mi occupo di progetti riguardanti l'ottimizzazione di produzione. Fin da piccola mi appassionavano molto i rompicapi e i giochi di logica, per questo ho scelto di iscrivermi al liceo scientifico. Qui ho capito che la matematica mi piaceva sul serio e ho deciso di iscrivermi alla facoltà di matematica in UNIMORE. Alla fine della laurea magistrale dovevo decidere cosa fare: vedevo la carriera universitaria molto fine a se stessa, e quindi ho deciso di lanciarmi nel mondo lavorativo. Avevo sentito parlare di Ammagamma e ne ero catturata dal modo in cui parlava della matematica e delle sue applicazioni, perciò ho fatto il tirocinio in Ammagamma e dopo sono rimasta: anche se all'inizio l'interfacciarsi con un mondo completamente nuovo quale quello dell'informatica, questo mi ha stimolato molto e trovo il lavoro che svolgo avvincente e mai monotono.







Vi aspettiamo ?



__



Questo evento è organizzato da SheTech, On/Off e Piano C in collaborazione con la community Data Science & Artificial Intelligence Parma, all'interno del progetto #DigitalEmpowHer², con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma.