Volete passare una serata alternativa, divertente e BURLEsca? Allora non potete mancare l'appuntamento con The Crazy Circus Show, spettacolo di Burlesque, esito del corso di BON TON BURLESQUE 21/22, che si terrà domenica 22 maggio alle ore 18.00 al Teatro Europa! Con: Cash-mere, Jane Doe in Tiger Roll, Julie Val Tesse, Lady Surprise, Moonshine, Rosita, Spicy Meowmellow e Svampy Lee. Presentano Betty Rose e Rocky Bon Bon.

. Accesso consentito con mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti.

La prenotazione è consigliata.