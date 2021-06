È con la musica e la magia il prossimo appuntamento in Arena Shakespeare, lo spazio estivo del Teatro Due. Il 17 luglio alle ore 21.00 THE MAGIC OF DREAMS, il nuovo spettacolo teatrale dell’elegante quartetto femminile tedesco Salut Salon, parla di sogni e della magia che da essi scaturisce. La magia così diventa il sognante filo conduttore di uno spettacolo affascinante e suggestivo che spazia da celeberrimi brani di musica classica, a pezzi popolari, da "Sogni d’Inverno" di Čaikovsky a "Rêve d'enfant / Dream of a Child" di Ysaÿes fino al tema della Civetta Edvige dalla colonna sonora del film Harry Potter. Le quattro musiciste evocano, suonano e cantano, stupiscono con rap, eseguendo trucchi magici e stacchi di tip tap, sfumando così i confini fra sogno e realtà. Cos'è il sogno, cos'è la realtà? Nell’atmosfera magica creata dalle Salut Salon la domanda rimane senza risposta... Da 18 anni, con un repertorio tratto da Bach a Prokofiev, con canzoni originali, Tango Nuevo di Astor Piazzolla, acrobazie strumentali e giochi di poetiche marionette, Rahel Rilling (violino), Iris Siegfried (violino), Kristiina Rokashevich (pianoforte) e Heike Schuch (violoncello) hanno conquistato il mondo da Parigi a Rio de Janeiro. Virtuose soliste, le Salut Salon sono imbattibili come ensemble, all’interno del quale ognuna è essenziale per creare una perfetta interazione di virtuosistica abilità classica che, grazie a un’estrosa disinvoltura e a disarmante autoironia, consente loro di realizzare spettacoli indimenticabili. Le Salut Salon adorano stregare i loro fan, non solo sul palco. A corredo del nuovo spettacolo hanno creato un blog www.diemagiedertraeume.de dove raccolgono e presentano sogni e sognatori, persone con visioni e obiettivi diversi, fra i quali molte celebrità tedesche come il rapper Samy Deluxe, il cantautore Rolf Zuckowski, l'imprenditore Prof.Dr.Michael Otto e campioni del mondo come la nuotatrice Sandra Völker e la boxer Maria Lindberg. Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – Tel. 0521.230242 – www.teatrodue.org

