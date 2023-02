torna a parma la terza edizione di “facciamo centro”, l’evento dedicato alle malattie rare all’insegna dello sport e del divertimento: appuntamento il 5 marzo dalle 10 alle 17 presso il pro parma sport center

Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale sulle malattie rare attraverso un’attività sportiva residenziale ludico-motoria aperta a tutti e gratuita



Domenica 5 marzo, Parma ospiterà la terza edizione di “Facciamo Centro”, l’iniziativa svolta nell’ambito del Progetto CSAIn “Community Hub and Sport Inclusivo” per aumentare la consapevolezza sulle malattie rare attraverso un’attività sportiva residenziale ludico-motoria alla portata di tutti, dedicata alle famiglie, alle persone con malattia rara e alle persone di ogni età. L’evento si terrà presso il Pro Parma Sport Center sito in via E. Ghirarduzzi 2 (Quartiere Moletolo), dalle 10 alle 17.

Una giornata speciale, durante la quale tutti potranno divertirsi praticando diverse attività ludiche e sportive tra cui calcio balilla, freccette elettroniche, tiro con l’arco 3D, padel e, novità di quest’anno, il soccer darts, sotto la guida di tecnici CSAIn qualificati.



“Facciamo Centro” è organizzato dall’Associazione Sportiva Sport In Action, con il supporto tecnico del Comitato Provinciale CSAIn Parma e del Comitato Regionale CSAIn Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniamo (Federazione Italiana delle Malattie Rare) e con EOS Edison Orizzonte Sociale Ets e con il contributo incondizionato di Chiesi Global Rare Diseases Italia.



Ulteriori informazioni sull’iniziativa e su come raggiungere il centro sportivo sono disponibili sul sito: www.malattierarealcentro.it