Tornano ”I Parchi della Musica”

Giunge quest’anno alla sua VIIIª edizione il Festival “I Parchi della musica”. Ben 14 appuntamenti che si snoderanno dal 20 giugno al 29 agosto negli splendidi scenari dei Parchi e Riserve naturali dell’Emilia Occidentale, castelli, residenze storiche, chiese e piazze, con programmi musicali e letterari che si legano profondamente ai luoghi che li ospitano. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione.



La manifestazione è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Giordani, a cui hanno preso parte: il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il Presidente Ente di Gestione Per i Parchi l la Biodiversità Emilia-Occidentale Agostino Maggiali, l’Assessora alla Montagna della Regione Emilia – Romagna Barbara Lori, la Direttrice artistica del Festival Francesca Rossi del Monte.



“Questa rassegna, che continua ad ampliare il suo raggio di azione, è un ulteriore bel segnale di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria - ha affermato il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi - una magnifica opportunità di promozione turistica e culturale del territorio, per far conoscere le nostre aree protette, i nostri borghi, i nostri paesaggi.”.



“Anche quest’anno un programma di altissima qualità e varietà – dichiara Agostino Maggiali, Presidente dei Parchi del Ducato- che ci consente di offrire ai visitatori un’opportunità di fruizione delle nostre aree protette in grado di valorizzare location straordinarie con un’offerta artistico-culturale di massimo livello.”



“La rassegna offre una ulteriore opportunità di immergersi in ambienti di particolare pregio, custodi di luoghi unici, ricchi di biodiversità come sono i parchi e le aree protette, unendo così all’arte di preziose melodie una fruizione innovativa e adatta a un ampio pubblico” ha affermato l’Assessora alla Montagna della Regione Emilia – Romagna Barbara Lori.



La rassegna si apre il 20 Giugno (al Parco del Taro) e il 27 Giugno (al Parco dello Stirone e Piacenziano) con i due appuntamenti PARCOLLATERALE, consolidata sessione didattica, dalla forte connotazione Educational, pensata espressamente per ragazzi e famiglie.

Il Great Opening si terrà sabato 3 luglio alle ore 18.30 nel Parco dei Boschi di Carrega con il Concerto “Bottesini a Cinque”. L’Ensemble Coll’Arco, con il primo violino dell’Orchestra Toscanini Mihaela Costea, ne saranno gli interpreti. Le settimane successive vedranno un susseguirsi di concerti nelle province di Parma e Piacenza, fino alla tradizionale chiusura alla Corte di Giarola, il 29 Agosto.

Nuove location si aggiungono alle tradizionali. Da Piazza Castello a Calendasco (PC), al Sentiero d’Arte Torrechiara - Langhirano, fino a Casarola di Monchio delle Corti, dove l’11 luglio andrà in scena “A…RITMIE. LE INTERMITTENZE DELLA MEMORIA”, evento dedicato ad Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci con la partecipazione straordinaria di Amanda Sandrelli, incluso nelle iniziative dell’Unione Montana Appennino Parma Est per Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. Sabato 15 agosto, a Fornovo Taro, l’appuntamento per “L’Estate delle Pievi 2021”.



Il Festival è organizzato da Aps I Parchi della Musica, ideato e curato dal Direttore Artistico Francesca Rossi Del Monte, con il contributo e la collaborazione dei Parchi del Ducato, dei Comuni di Calendasco, Collecchio, Corniglio, Fidenza, Fornovo di Taro, Monchio delle Corti, Rivergaro, Rottofreno e Sala Baganza, il patrocinio dei Comuni di Borgo Val di Taro, Langhirano e Salsomaggiore Terme, il sostegno di Unione Montana Appennino Parma Est, Associazione Sentiero d’Arte ODV, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Fondazione Cariparma, Morini Giuseppe Ceramiche, in collaborazione con Associazione Culturale Infonote, Comitato Pro-Casarola e Castello di Gropparello; partner istituzionale Regione Emilia- Romagna.