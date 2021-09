Tutti matti per Colorno, la seconda settimana di spettacoli

Dopo un week-end di grande divertimento e successo, Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica all’aperto, torna ad animale Colorno,ma anche Montechiarugolo, Langhirano (e a seguire Gualtieri), con la sua seconda settimana di attività: una nuova eccezionale proposta di spettacoli all’aperto, con compagnie italiane e internazionali da mercoledì 8 a domenica 12 settembre. Approda al Festival mercoledì 08 e prosegue le repliche fino al 12/09 la compagnia BÊTES DE FOIRE (08, 09, 10/09 ore 21.30; 11/09 ore 22:30; 12/09 ore 21:00 - Chapiteau nel Giardino della Reggia) con Petit Théâtre de Gestes: uno straordinario circo in miniatura che l’eclettico duo francese

Elsa De Witte, Laurent Cabrol, talentuosi artigiani della scena, ha proposto per Tutti Matti sotto Zero a Parma e che torna ad allestire a Colorno. Uno spettacolo che ci porta in un universo stravagante popolato da una moltitudine di creature bizzarre e colorate: in pista si susseguiranno una serie di numeri mozzafiato di acrobati, giocolieri, maghi, domatori… le Bêtes de foire che danno il nome alla compagnia e costruiscono uno spettacolo in cui si intersecano teatro di figura, gestuale, danza, clownerie e cinema muto. Su richiesta della compagnia, l'accesso non è consentito ai minori di 8 anni.

E sempre mercoledì 8/09, giovedì 9/09 alle ore 21:30 a Montechiarugolo in Piazza Mazzini per la rassegna Tutti Matti in Emilia e poi a Colorno sabato 11/ alle ore 21:00 e domenica 12/09 ore 18:00 CIRQUE HIRSUTE, Mathilde Sebald e Damien Gaumet, propone in prima italiana il suo mozzafiato Les Butors: i “Butors” (Tarabusi) si tengono in equilibrio esibendosi in un corteggiamento acrobatico ad alta quota, appollaiati a 7 metri di altezza su una spettacolare invenzione, un’immensa scala rotante, una giostra diabolica ispirata ai mulini a vento e alle ruote della morte. 350 chili di ferraglia, di astuzia, di precisione e di grazia. I diversi spazi all’interno del Giardino Ducale saranno occupati inoltre come sempre dalle compagnie della Scena OFF, selezionati dalla Direzione Artistica di Teatro Necessario con un bando a cui ogni anno si candidano più di 200 artisti. Gli spettacoli OFF vanno in scena “a cappello”, raccogliendo al termine dell’esibizione un’offerta libera. Quest’anno di nuovo, per ottemperare alle regole anti-covid, gli spettacoli OFF sono a prenotazione obbligatoria online (dal 07/09) o in info-point il giorno stesso.

Dopo il successo delle scorse repliche, tornano i due comici fondatori di CIRCO PACCO in 100% Paccottiglia (11, 12/09): Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in arte Frank Duro & Gustavo Leumann tentano di allestire il loro spettacolo, cercando di guadagnarsi il plauso del pubblico a colpi di numeri al limite della cialtroneria tra piogge di pop-corn, acrobazie eccentriche, improbabili animali e parrucche indomabili. I due protagonisti di ROD – RED ONE DUO in Di Pezza (10/9 a Colorno, 11 e 12/09 a Langhirano) si trasformano in vecchi giocattoli, una bambola rotta ed un soldatino che cerca di aggiustarla, immersi in un’avventura tragicomica con una dimensione quotidiana (Spettacolo vincitore del Premio Emilio Vassalli 2021). Con loro in scena anche IL DRAGO BIANCO (10, 11, 12/09) in Etna: Anton Bonura / Lumi Il Drago Bianco è scultore, performer e artista del fuoco che manipola insieme ai metalli, esibendosi anche in danze tribali, coreografie ipnotiche e suggestive. Emanuela Belmonte de LA SETTIMANA DOPO (10, 11, 12/09) in Area 52 si mette in dialogo con gli alieni: un oggetto volante non identificato è caduto dal cielo e una scienziata lo esamina dando vita a uno spettacolo di clown e teatro, che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loop station e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura. Rosalba Boffado di TORPEZA RITMIKA (10, 11, 12/09) in The Rose of Sand è un personaggio divertente e stravagante, che ci regala uno spettacolo elegante pieno di umorismo, poesia, improvvisazione e acrobatica (ruota Cyr).

LA MUSICA DAL VIVO

A chiudere tutte le serate come sempre ci sarà la musica dal vivo (intrattenimento musicale sempre gratuito, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili) in Area Feste nel Giardino della Reggia (accesso libero con mascherina). Nel secondo weekend apre le danze venerdì 10/09 alle ore 24:00 (e giov. 09/09 in anteprima a Lostello in Cittadella a Parma, ore 21.00) BARIGAZZI DUO: il blues di Stefano Barigazzi & Tom Newton conquisterà il pubblico grazie a un timbro vocale graffiante e uno stile chitarristico che ricorda i vecchi bluesmen del Mississippi, fortemente influenzato dal Delta Blues, Country e Folk, mescolato al Funk di New Orleans. Tom è considerato uno dei migliori armonicisti italiani della sua generazione. Sabato 11/09 alle ore 24:00 si torna indietro nel tempo con i CAMILLA E I BOMBOLONI ALLA CREMA che propongono un repertorio di canzoni anni ‘60: contro la depressione dell'uomo moderno i Bomboloni offrono 'gheggheria' e grandi canzoni retrò. Lcontraddistingue un look decisamente frizzante; sono capitanati da una splendida Camilla Perinelli. E infine gradito ritorno in chiusura di Festival per i CIPRIANO’S BANDA che domenica 12/09 alle ore 22:15 propongono il loro affascinante e divertente Swing cabaret, condotto con garbo dal cantattore Michele Cipriano, affiancato da una banda di personaggi talentuosi.

Inoltre in ogni giornata di Festival a partire dall’inizio degli spettacoli, il carosello musicale La dinamica del controvento accoglierà i suoi passeggeri fino a tarda sera: un magico tappeto volante su cui salire e farsi trascinare dalle note del pianoforte, anch’esso volante, suonato da Irene Michailidis

(ideazione Julien Lett, coproduzione Teatro Necessario, Tutti Matti per Colorno e Compagnie Grandet Douglas, con il sostegno dell’Institut français e Fondazione Nuovi Mecenati).

SPETTACOLI A MONTECHIARUGOLO, GUALTIERI (RE) E LANGHIRANO

Il Festival anche quest’anno porta il circo contemporaneo non solo a Colorno ma anche in alcuni paesi del nostro territorio. Dopo le tappe in agosto di Collecchio e Sala Baganza, le luci si accenderanno sul palco a ridosso della Rocca di Montechiarugolo l’8 e il 9 settembre alle ore 21.30 per Tutti Matti in Emilia 2021 con la compagnia francese Cirque Hirsute, che poi proseguirà verso Colorno (biglietti online e da un’ora prima sul posto; saccede con Green Pass). Ultima tappa della rassegna estiva sarà quella di sabato 18/09 a Gualtieri quando alle ore 22.00 Andrea Loreni, straordinario funambolo, terrà tutti con il naso all’insù per seguire il suo attraversamento sul filo di Piazza Bentivoglio, 100 metri di percorso dal Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio fino alla Torre Civica a 20 metri di altezza. Ad accompagnare l’impresa di Loreni, l’attore e regista Silvio Castiglioni leggerà brani tratti dal romanzo All’insegna del Buon Corsiero di Silvio D’Arzo, dedicato alla misteriosa figura di un funambolo

nell'Emilia del '700. L’ingresso è offerta libera; info, prenotazioni, programma completo e regole di accesso su www.teatrosocialegualteri.it e su www.viaggioagualtieri.it. L’evento è realizzato nell’ambito della VI edizione di Viaggio a Gualtieri, progetto di promozione turistica e territoriale, promosso dal Comune di Gualtieri, con la collaborazione organizzativa e artistica dell’Ass. Teatro Sociale di Gualtieri. Novità 2021 è la collaborazione con il Festival del Prosciutto di Parma che quest’anno sceglie di portare a Langhirano due proposte di circo contemporaneo a ingresso gratuito: sabato 11 e domenica 12 settembre protagonista sarà da un lato l’acrobatica aerea di ROD - Red One Duo in “Di Pezza”, e

dall'altra l'abilità della manipolazione del fuoco di CREME & BRULÈ in “Danza, Fuoco e Romanticherie”.

PERCORSO SCUOLA CIRCO CONAD - CLOWN EDITION

Grazie al sostegno di Conad e alla collaborazione di Ass. Circolarmente - scuola di circo ludico e educativo, a Tutti Matti per Colorno i bambini dai 6 agli 11 anni possono avvicinarsi al mondo del circo contemporaneo in modo semplice e divertente! In questa speciale clown edition le bambine e i bambini verranno guidati in un percorso espressivo alla scoperta del proprio potenziale comico, attraverso la creazione di gag e scenette. Teatro, musica, abilità, sport, creatività: ogni lezione sarà un'occasione per stimolare socialità, fiducia, autonomia, consapevolezza corporea. Le attività si svolgeranno dal 6 al 10 settembre 2020 in due turni (ore 17.00 -17.50 / ore 18.00 -18.50) in Via Martiri - Via Pasini, spazio adiacente al Centro Commerciale di via Pasini a Colorno e alla Conad per ragazze e ragazzi dai 6 agli 11 anni (max 12 partecipanti a turno). Il contributo è 3 € a bambino/a da saldare sul posto. Info e prenotazioni: percorsocirco@tuttimattipercolorno.it o presso Conad in via Pasini a Colorno.

RISTORAZIONE E MERCATO

I punti ristoro del Festival quest’anno sono in Piazza Garibaldi, accompagnato da alcuni food truck accuratamente selezionati con proposte di street food di alta qualità, e in Area Feste / Spazio Circo dove sarà attivo nei due weekend il Ristorante del Festival (sabato: speciale paella con l’Ass. Il Telaio), a cura degli Umpa Lumpa: lo chef Cristian Broglia si dedicherà a preparare piatti sorprendenti e la pastry chef Paola Ziliani delizierà il pubblico con i suoi dolci irresistibili. Tutti i bar spilleranno l’ottima birra del Festival prodotta dal Birrificio Farnese. Appuntamento irrinunciabile anche quello con il mercatino dell’artigianato in piazza Garibaldi in cui ogni pomeriggio e sera dal venerdì a domenica, gli artigiani selezionati con bando esporranno le loro creazioni d’arte e ingegno.

MODALITA DI ACCESSO

Come ogni anno l’ingresso alla festa è a offerta libera e consapevole. Per accedere agli spettacoli gratuiti della Scena OFF sarà necessaria la prenotazione online dal 31/08 e dal 07/09 o il giorno stesso in Info Point; per i 4 spettacoli internazionali a pagamento sono aperte le prevendite online su www.tuttimattipercolorno.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket; la biglietteria è aperta a Colorno dal 30 agosto, orari e luoghi alla alla pagina di biglietteria dove sono pubblicate nel dettaglio anche tutte le modalità di accesso al Festival e a ogni appuntamento in programma.

In ottemperanza alle norme di contenimento dei contagi da COVID-19 stabilite dall'ultimo DPCM, l’organizzazione è obbligata a verificare i green pass di chi accede agli spettacoli (punto validazione in Piazza Garibaldi, con consegna di un braccialetto giornaliero). Resta invece libero ma contingentato e l’obbligo di mascherina (anche se all’aperto), l’accesso a tutte le altre attività del Festival e all’Area Feste / Spazio Circo. Inoltre, per chi fosse sprovvisto di Green Pass valido per accedere agli spettacoli, l’organizzazione ha previsto una postazione per effettuare tamponi rapidi ad offerta libera ad opera di personale sanitario qualificato (venerdì 18.30 / 21.00; sabato 18 / 21; domenica 16.30/19.30).

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

MODALITA’ DI ACCESSO

- Accesso libero a Area Feste / Spazio Circo, Piazza Garibaldi e vie limitrofe con mascherina, attraverso 2

varchi: via Cavour e via Matteotti/Ponte. L’ingresso è a offerta libera e consapevole.

- Accesso agli spettacoli con GREEN PASS (validazione del QR CODE in Piazza Garibaldi).

- Gli spazi spettacolo sono contingentati, a capienza limitata e seguono le linee guida anti covid-19 per lo

spettacolo dal vivo promulgate fino ad ora. Vi si accede con biglietto, gratuito o a pagamento. Non sono

ammessi animali negli spazi spettacolo.

- SPETTACOLI SCENA OFF CON PRENOTAZIONE: gli spettacoli della Scena OFF sono a offerta libera

al termine dello spettacolo, con prenotazione obbligatoria. E’ possibile prenotare online tramite Eventbrite

da martedì 7/09, o il giorno stesso dello spettacolo all'Infopoint. Il posto prenotato sarà garantito fino a 15

minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Successivamente potrà essere riassegnato. Consigliamo di

arrivare in anticipo per garantire l'ingresso con le modalità previste dalle normative anti Covid-19

- INTRATTENIMENTO MUSICALE: ingresso senza prenotazione ma con mascherina fino a esaurimento

dei posti.

- Il Percorso Scuola Circo Conad si prenota scrivendo a percorsocirco@tuttimattipercolorno.it

- Per informazioni generali sugli accessi scrivere a biglietteria@tuttimattipercolorno.it; non si accettano

prenotazioni via mail per gli spettacoli.

BIGLIETTI / COSTI

Costi dei biglietti: CIRQUE HIRSUTE: intero 12 €, ridotto fino ai 12 anni 6 €; BÊTES DE FOIRE: dagli 8

anni in su, biglietto unico 15 € (non incluso negli abbonamenti)

Liste d’attesa: Ogni giorno di spettacolo all’apertura della biglietteria sarà possibile iscriversi con nome e

cognome alle liste d’attesa per gli spettacoli eventualmente esauriti del giorno stesso.

BIGLIETTERIA

I biglietti degli spettacoli a pagamento sono in vendita sul sito del festival, nei punti vendita Vivaticket e in

Biglietteria a Colorno: mercoledì 8 e giovedì 9 settembre Colorno Area Feste, dalle ore 20.00;

Montechiarugolo Mura della Rocca, dalle ore 17.00 alle 21.30; da venerdì 10 a domenica 12 settembre

Colorno Piazza Garibaldi, dalle ore 16.00 alle 23.00.

PROGRAMMA TUTTI MATTI PER COLORNO 2021 - II SETTIMANA

Mercoledì 08/09, ore 21.30

Giardino della Reggia di Colorno, Bêtes de Foire (Francia), dagli 8 anni in su, Petit théâtre de gestes - 60' - a

pagamento

Piazza Mazzini, Montechiarugolo, Cirque Hirsute (Francia), Les Butors – 50’ – a pagamento

Giovedì 09/09

ore 21.30 Giardino della Reggia di Colorno, Bêtes de Foire (Francia), dagli 8 anni in su, Petit théâtre de gestes -

60' - a pagamento

ore 21.30 Piazza Mazzini, Montechiarugolo, Cirque Hirsute (Francia), Les Butors – 50’ – a pagamento

ore 21.00 Lostello, Parco della Cittadella a Parma, Stefano Barigazzi live - rassegna Cuscinoni / Cem Lira

Venerdì 10/09- Spazi vari, Giardino della Reggia di Colorno

dalle ore 18.30, La Dinamica del Controvento, carosello musicale interattivo di Teatro Necessario e Tutti Matti per

Colorno - continuato senza prenotazione

ore 18.30, Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 19.30, ROD - Red One Duo (Argentina), ??Di Pezza - 45'

ore 20.15, La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 21.00, Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 21.30, Bêtes de Foire (Francia), dagli 8 anni in su, Petit théâtre de gestes - 60' - a pagamento

ore 22.00, La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 22.30, ROD - Red One Duo (Argentina), ??Di Pezza - 45'

ore 23.15, Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 23.15, Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 0.00, Barigazzi Duo live- 90', ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Sabato 11 - Spazi vari, Giardino della Reggia di Colorno

dalle ore 17.30, La Dinamica del Controvento, carosello musicale interattivo di Teatro Necessario e Tutti Matti per

Colorno - continuato senza prenotazione

ore 17.30, Circo Pacco, 100% Paccottiglia - 45'

ore 18.15, La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 19.00, Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 20.00, Circo Pacco, 100% Paccottiglia - 45'

ore 21.00, Cirque Hirsute (Francia), Les Butors - 50' - a pagamento

ore 21.30, La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 22.00, Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 22.30, Bêtes de Foire (Francia), dagli 8 anni in su, Petit théâtre de gestes - 60' - a pagamento

ore 23.00, Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 23.30, Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 0.00, Camilla & I Bomboloni Alla Crema live - 90', ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Langhirano, Festival del Prosciutto - ROD - Red One Duo (Argentina), ??Di Pezza - 45'

Domenica 12 - Spazi vari, Giardino della Reggia di Colorno

dalle ore 16.30, La Dinamica del Controvento, carosello musicale interattivo di Teatro Necessario e Tutti Matti per

Colorno - continuato senza prenotazione

ore 16.30 Circo Pacco,100% Paccottiglia - 45'

ore 17.00 La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 18.00 Cirque Hirsute (Francia), Les Butors - 50' - a pagamento

ore 18.15 Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 19.00 Circo Pacco, 100% Paccottiglia - 45'

ore 19.30 La Settimana Dopo, Area 52 - 35'

ore 20.30 Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 21.00 Bêtes de Foire (Francia), dagli 8 anni in su, Petit théâtre de gestes - 60' - a pagamento

ore 21.15 Torpeza Ritmika (Argentina), The Rose of Sand - 40'

ore 22.00 Il Drago Bianco, Etna - 25'

ore 22.15 Cipriano's Banda live - 90', ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Langhirano, Festival del Prosciutto - ROD - Red One Duo (Argentina), ??Di Pezza, CREME & BRULÈ, Danza,

Fuoco e Romanticherie

