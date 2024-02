"Variazioni senza tema": inaugurazione sabato 24 febbraio ore 17

Sabato 24 febbraio alle ore 17:00 la Galleria Sant'Andrea presenta la mostra “Variazioni senza tema” per incontrare artisti con diversi percorsi e diverse esperienze, accomunati dalla necessità di esprimersi attraverso il segno e il colore. Dalla matita alla sanguigna, dall'olio all'acquerello, passando per i colori acrilici ed elaborazioni digitali, i sette protagonisti dell'esposizione affrontano temi diversi dove la mancanza di un tema comune è sublimato dalla rappresentazione di scorci di vita che non raccontano una storia intera ma ne selezionano una parte significativa.

Espongono: Patrizia Bonelli, Fortunato Fazzari, Adriana Ferrari, Lalla Luciano, Sabrina Marelli, Alessio Primavera, Maria Teresa Saccani.

