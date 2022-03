Visite guidate per i bambini alla scoperta dell'architettura dei Farnese

Adulti: ingresso mostra ridotto gruppi (da 12 a 30 pax) € 11,00 + visita guidata a cura di Verd&Acque € 8,00 Bambini: ingresso mostra gratuito sotto i 6 anni; € 8,00 dai 6 ai 18 anni + visita guidata a cura di Verd&Acque gratuito per bambini fino a 8 anni, dagli 8 anni in su € 5,00

In occasione della grande mostra “I FARNESE. Architettura, Arte, Potere” che si tiene presso il Complesso Monumentale della Pilotta dal 18 marzo al 31 luglio, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma e Verd&Acque, con il patrocinio del Comune di Fidenza, organizzano un doppio appuntamento dedicato ai bambini, in cui le città di Parma e Fidenza si uniscono sotto il segno della famiglia Farnese.

Aderendo a iniziative come “Abitare il Paese. La cultura della domanda. Bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo” del Consiglio Nazionale degli Architetti e Reggio Children, che portano l’architettura all’interno delle scuole primarie e secondarie, e stimolando la curiosità verso questa disciplina fin dall’infanzia, con progetti come i laboratori di introduzione all’architettura, l’Ordine degli Architetti di Parma promuove da anni la divulgazione della cultura architettonica nei piccoli.

La portata e l’eccezionalità dell’evento culturale “I FARNESE. Architettura, Arte, Potere” - inserito nel programma di Parma Capitale della Cultura 2020+2021 e che vede coinvolti, insieme alla Pilotta, l’Università degli Studi di Parma, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’Archivio di Stato di Parma, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma, la Fondazione Cariparma, la Fondazione Arturo Toscanini, con il sostegno del Comune di Parma e in partenariato con Electa - ha spinto a progettare uno specifico percorso divulgativo per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su e i loro accompagnatori.

Le visite, realizzate in collaborazione con Verd&Acque, offrono un’esplorazione della mostra dedicata alla grande casata dei Farnese con specifico taglio sul tema dell’Architettura presentata in mostra e sul racconto della corte farnesiana.

Con l’occasione, la visita guidata "Fidenza al tempo dei Farnese", già sperimentata più volte da Verd&Acque, sarà riproposta e adeguata alla comprensione dei bambini e dei ragazzi.

“L'architettura dei Farnese spiegata ai bambini”

Visita guidata per bambini alla mostra “I FARNESE. Architettura, Arte, Potere”

Nel Palazzo della Pilotta prende forma l'avvincente storia della nobile casata dei Farnese, a capo, per secoli, del Ducato di Parma e Piacenza. Il percorso guidato tra gli spazi incantevoli di questo edificio monumentale mostrerà a grandi e piccoli come l'architettura sia stata protagonista indiscussa nell'affermazione del potere dei Farnese. Scopriremo insieme le fortezze, le residenze e i giardini che, non solo nel ducato, sono divenuti simbolo del prestigio, della cultura e della visionarietà della famiglia. Ma in questo racconto parleremo anche di quel che accadeva all'interno dei palazzi, così i bambini potranno conoscere quali erano le abitudini dei nobili, i loro passatempi, il loro abbigliamento, tutto questo attraverso l'attenta osservazione di dipinti e oggetti d'arte.

“Fidenza al tempo dei Farnese”

La fondazione del Ducato di Parma e Piacenza, guidato dalla potente famiglia Farnese, ha portato Borgo San Donnino a mutare lentamente il suo volto. Passeggiando tra le vie principali della città e osservando chiese e palazzi, sorti tra '600 e '700, ripercorreremo insieme il tempo dei Duchi a Fidenza: presenza, influenza e segni. Il tutto, ovviamente, a portata di bambino!

CALENDARIO

- sabato 9 aprile, ore 15.45 - visita guidata mostra FARNESE a Parma

- sabato 23 aprile, ore 15.45 - Fidenza al tempo dei Farnese

- sabato 7 maggio, ore 15.45 - visita guidata mostra FARNESE a Parma

- sabato 14 maggio, ore 15.45 - Fidenza al tempo dei Farnese

- sabato 11 giugno, ore 16.00 - visita guidata mostra FARNESE a Parma

- sabato 18 giugno, ore 16.00 - Fidenza al tempo dei Farnese

- sabato 9 luglio, ore 17.00 - visita guidata mostra FARNESE a Parma

- sabato 16 luglio ore 17.00 - Fidenza al tempo dei Farnese

INFO GENERALI E COSTI

Mostra FARNESE a Parma

Adulti: ingresso mostra ridotto gruppi (da 12 a 30 pax) € 11,00

+ visita guidata a cura di Verd&Acque € 8,00

Bambini: ingresso mostra gratuito sotto i 6 anni; € 8,00 dai 6 ai 18 anni

+ visita guidata a cura di Verd&Acque gratuito per bambini fino a 8 anni, dagli 8 anni in su € 5,00

Fidenza al tempo dei Farnese

Adulti: € 8,00

Bambini: € 5,00

PROMO: Visita guidata mostra FARNESE a Parma + Fidenza al tempo dei Farnese per 1 adulto accompagnatore + 1 bambino a € 22,00 (anziché € 26,00)

La visita guidata è consigliata per bambini a partire da 8 anni.

Info e prenotazioni: IAT Casa Cremonini Fidenza, tel. 0524 83377, iat.fidenza@terrediverdi.it, www.terrediverdi.it

La visita guidata sarà confermata con un numero minimo di 12 partecipanti paganti.

La durata sarà di un'ora e mezza circa.