Windows: finestre aperte sul teatro

AL VIA GLI ESITI DI LABORATORIO DI STAYonSTAGE



Windows, "finestre", squarci di interni, microcosmi abitati da personaggi border line, squarci di cielo, l'esterno che cela un pericolo sempre imminente, sempre in agguato, mai definito.

Tre serate a disposizione per assistere agli esiti dei laboratori tenuti da Fabrizio Croci con STAYonSTAGE.

Sedici istantanee rubate all'apparente, a volte insignificante, scorrere della quotidianità di vite comuni, corrotte dai vezzi della loro piccolezza.

Amori impossibili, rapporti avariati e cortocircuiti interpersonali sono al centro dello studio sulla drammaturgia di due autori, Tennessee Williams e Harold Pinter, che quest’anno ha interessato i laboratori tenuti dall’attore parmigiano con l’intento di indagare le relazioni che stanno dietro a questi personaggi-falena, personaggi “che non riescono a non sottostare alla schiavitù del rapporto con la luce che li attrae, anche a costo di bruciarsi. La fine tragica li attende inevitabile”.

Sedici finestre aperte in tre serate, 28-29 e 30 giugno, in cui la silente solitudine esistenziale di ogni personaggio prende vita nel momento in cui la luce dello spettacolo si accende per tornare alla propria scarnificata quotidianità appena ritorna nel buio.









WINDOWS

esiti di laboratorio 2022

a cura di Fabrizio Croci

organizzazione Serena Falconieri



28-29 giugno - ore 20.30

30 giugno - ore 19.30

via A.e G. Isola 18 - Parma



scene tratte da La dama dell’insetticida di Larkspurg, La dolce ala della giovinezza, Saluti da Bertha, Proibito, La lunga permanenza interrotta, Rinasco dalle fiamme, Auto da fè, Improvvisamente l’estate scorsa, Ritratto di madonna, 27 vagoni di cotone, Zoo di vetro di Tennessee Williams; Una specie di Alaska, Guai in fabbrica, Chiaro di luna, Una serata fuori, La stanza di Harold Pinter



con Monica Ampollini, Luigi Bevilacqua, Ilaria Buzio, Bianca Cavallotti, Florian Cramarossa, Luigi Cucurachi, Antonia Dalla Volta, Lucia Ercole, Giovanni Fantasia, Stefania Fazza, Emma Galante, Mariella Galante, Antonio Giordano, Federica Goni, Lorenzo Guidetti, Andrea Lucca, Damiano Neviani, Sara Mino, Mauro Montani, Anita Mori, Erica Paracchini, Caterina Rosati, Giampaolo Rosignuolo, Silvia Rossi, Ambra Savona, Fabrizio Tagliavini, Gabriele Tondelli, Enzo Vocino, Samuele Zammarchi





per info e prenotazioni: (WhatsApp) 329.1382191