Wine and Food Academy: presenta: “Esercizi spirituali per bevitori di vino” di Angelo Peretti

Mercoledi 20 marzo alle ore 19,30

al Circolo Arci Golese lo scrittore Angelo Peretti presenta:

“Esercizi Spirituali per bevitori di Vino”



La Wine and Food Academy organizza una serata all’insegna della cultura, letteratura e promozione dei vini del territorio con la presentazione di “Esercizi Spirituali per bevitori di Vino” che si terrà Mercoledì 20 marzo alle ore 19:30 C/o il Circolo Arci Golese Via Baganzola 189, Baganzola (PR). Discute con l'autore Barbara Boni.

Durante la presentazione seguiranno delle pause degustative con i seguenti vini della Cantine CECI 1938: Spumante Extra DRY, Spumante Brut Nani Otello Millesimato

Otello Ceci Nero di Lambrusco - Edizione 1813.



Gallery

E’ necessario prenotare alla E-Mail: info@wineandfoodacademy.it