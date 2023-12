Winter Jamboree alle Fiere di Parma

Ebbene sì, il conto alla rovescia è finalmente terminato: da domani, giovedì 7 dicembre, fino a domenica 10 dicembre, la carica esplosiva del Summer Jamboree è pronta a conquistare Parma con il Winter Jamboree Christmas Edition #1! Sarà una prima mondiale assoluta, con tutti quegli ingredienti che fanno del Summer Jamboree un festival unico nel suo genere, ma in una versione mai vista prima, quella natalizia! Alle Fiere di Parma, tanta musica dal vivo, cultura, ballo, divertimento e shopping per rivivere la magia del vero American Christmas degli anni ‘40 e ’50!

Sono tantissime le attività in programma per l’intera giornata per grandi e bambini: innanzitutto, il Christmas Village nel padiglione 4 dalle 10.30 alle 22, con area flipper, Oldtimers Park indoor con Auto americane pre 1969 e Santa Claus che aspetta i più piccoli per ricevere le letterine di Natale, tra una incursione e l’altra dei “The Christmas Jumpers” che con i loro maglioni sgargianti e la loro simpatia sono pronti a far ballare tutti quanti sulle note di “Santa Claus is coming to town” e molti altri intramontabili successi.

Tra gli elementi cardine del festival ci sarà il Rockin’ Christmas Vintage market, in programma dalle 10.30 all’1 presso il padiglione 7/8. Un vero e proprio mercatino di Natale indoor per fare rifornimento di regali in vista delle feste: dal miglior abbigliamento vintage, scarpe e accessori retrò alle eccellenze enogastronomiche per cui Parma è Città Creativa Unesco per la gastronomia e capitale della Food Valley. Tra uno stand e l’altro si potrà ammirare anche il Drive In con le meravigliose auto americane anni ’40 e ’50 della Fondazione Nicola Bulgari, sempre dalle 10.30 al’1 nel cortile interno della fiera. Disseminati nei tre padiglioni dell’evento fantastici Food Truck & punti Beverage tra birra di Natale e vin brulè. E poi al padiglione 7 50 tra i migliori tatuatori europei per la prima edizione del Winter Jamboree Tattoo Event Traditional Tattoo Convention che lavoreranno non stop dalle 14 alle 21. Un vero e proprio evento nell’evento per tutti gli appassionati di traditional e anche per chi vuole avvicinarsi a questo genere.

Non mancherà la grande musica dal vivo in questa speciale edizione del Winter Jamboree perché, come è noto, la line up artistica è una cosa seria per il Summer Jamboree. In programma quindi tanti concerti con i migliori artisti del genere provenienti da ogni angolo del globo, che trasformeranno il Palaverdi, il più grande Teatro d’Europa proprio all’interno di Fiere di Parma, nel regno del Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing.

Dunque, tutti pronti con i motori ben caldi perché giovedì 7 dicembre si parte con i Firebirds (UK), una fantastica band inglese che ormai parecchi anni fa si è esibita anche al Summer Jamboree di Senigallia. Con tre singoli e tredici album alle spalle, Jim Plummer, Dan Plummer, Rich Lorriman e Paul Willmott sono un quartetto di musicisti e cantanti di prim’ordine che compongono un gruppo davvero versatile, in grado di coprire l'intero spettro della musica degli anni ‘50 e dei primissimi ‘60, inclusi Doo wop, Rockabilly, brani strumentali e romantiche ballads. Nel corso degli anni, la band si è costruita una reputazione nel paese come il punto di riferimento quando si tratta di rock 'n' roll degli anni '50. Ciò l’ha portata ad esibirsi al fianco di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Lonnie Donegan e le Holladay Sisters (cantanti originali di Elvis) per citarne solo alcuni. Il loro singolo autoprodotto ‘59 Ford ha raggiunto oltre 7,5 milioni di visite su Spotify ed è riconosciuto come un punto fermo in qualsiasi raccolta rockabilly. Insomma, assolutamente da non perdere!

Li seguirà uno dei main guest di questa nuovissima Christmas edition, l’americano DOC Chuck Mead (USA), uno di quei cantanti Country con il cuore Rock’n’Roll che ha suonato nel Sud degli Stati Uniti fin dalla tenera età di 13 anni. Il suo percorso artistico inizia infatti con le esibizioni insieme alla band country di famiglia, ma la notorietà arriva con il quintetto BR5-49 – di cui Chuck è stato uno dei fondatori, nonché leader e cantante – un gruppo seguitissimo che negli anni ‘80 ha scalato le classifiche guadagnandosi numerosi premi e riconoscimenti. Chuck ha alle spalle ben quattro album di successo da solista e più di 170 apparizioni alla Grand Ole Opry, ha coprodotto gli album acclamati dalla critica di tributo a Jonny Cash e Waylon Jennings, e ha lavorato come Direttore Musicale e Supervisore al musical di Broadway “Million Dollar Quartet”, che ha vinto il Tony award, e allo show televisivo della CMT “Sun Records”. È anche curatore e conduttore del programma radio “Face the Music with Chuck Mead” su WSM Radio Home della Gran Ole Opry.

Chuck si esibirà accompagnato dai Don Diego Trio (ITA), amatissima house band del Summer Jamboree, che mixa Rockabilly, Country, Western Swing, Blues e Rock’n’Roll al tipico “Italian taste” del chitarrista siciliano “Don” Diego.

Ma il palco del Palaverdi apre fin dalla mattina con le prime lezioni di ballo gratuite con Luca e Carlotta dalle 11.15 alle 12, che replicheranno nel pomeriggio dalle 17.30 alle 18.15. Musica e ancora musica poi con i fantastici Record Hop a cura di alcuni tra i più interessanti DJ internazionali, che, dalla consolle nella roulotte vintage a bordo palco, faranno ballare tutti quanti fino a notte inoltrata in una pista da ballo di oltre 4000 metri quadri (Pad 8 Palaverdi). In programma per giovedì 7 dicembre, la musica di DJ Elwood, DJ Rocketeer, DJ Sauro, DJ Elwood, DJ Ol’Woogies, DJ Jay Cee e DJ Madame Dynamite. A fare gli onori di casa al Winter Jamboree Christmas Edition #1 come presentatrice l’amatissima Bianca Nevius (ITA), pioniera del Bump&Grind in Italia, performer della Voodoo De Luxe Agency, veterana e icona del panorama Burlesque Italiano.

Ma le sorprese non sono finite, perché anche al Winter Jamboree non mancano i Dance camp e Boot camp, con lezioni di ballo tenute da alcuni tra i migliori insegnanti della scena internazionale, che saranno ospitati in 4 grandi sale contigue. Il Dance Camp, in programma dalle 11.15 alle 18 al padiglione 7, è aperto a ballerini di ogni genere e livello di esperienza, da chi non ha mai ballato prima, a chi ha già confidenza con la pista da ballo, fino ai più esperti. Le lezioni sono divise per livello – 1 principiante, 2 intermedio, 3 avanzato – per vari stili di ballo, Boogie Woogie, Lindy Hop, Jive, Balboa, Collegiate Shag, Solo Jazz e Shim Sham. Il Boot Camp, dalle 14 alle 17 sempre al padiglione 7, è invece un corso intensivo pensato per ballerini principianti che sono entusiasti, motivati ad imparare e desiderosi di progredire rapidamente passando in breve tempo da un livello zero a un livello uno. Le sessioni di Boot Camp avranno una durata di 3 ore ciascuna e gli stili trattati saranno Boogie Woogie, Lindy Hop, Jive, Collegiate Shag e dopo una di queste lezioni, pur non avendo mai ballato prima, si conosceranno i passi base per ballare in coppia e scendere in pista! Acquistando più di 1 giornata di Dance Camp o Boot Camp, in omaggio i biglietti di ingresso gratuito alle serate del Winter Jamboree Festival #1.

Gli insegnanti del Winter Jamboree Dance Camp & Boot Camp sono: Sharon Davis AUS, Minn Vo USA & Karolina Chrapkova SK, Francesco Pezzo ITA & Carolina Lampugnani ITA, Jay Cee FRA & Lucy Sanders UK, Enrico Conti ITA & Chiara Lijoi ITA, Rasmus Holmqvist SWE & Margaux Dours FRA, Dimitri Masotti ITA & Alexsia Ghezzo ITA.

Infine, il Winter Jamboree esce dalle Fiere e si estende anche a Parma centro città con l’imperdibile mostra THE 1950s. Storie americane dei grandi fotografi Magnum, fino al 10 dicembre a Palazzo del Governatore. Un progetto espositivo, a cura di Marco Minuz insieme con Summer Jamboree, dedicato alla cultura americana degli anni Cinquanta, realizzato attraverso una selezione esclusiva di fotografie a cura del Summer Jamboree e dell’archivio Magnum Photos. In mostra scatti celebri e inediti di Dennis Stock, Elliott Erwitt, Werner Bischof, Wayne Miller, Philippe Halsman, Inge Morath, Burt Glinn, Bob Henriques, Rene Burri, Cornell Capa, Leonard Freed, Erich Hartmann, Bruce Davidson, Eve Arnold, che raccontano l’unicità dei travolgenti anni Cinquanta americani.

TUTTO IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE IN ROSSO GLI EVENTI A PAGAMENTO 10.30 - 22.00 Pad. 4 Christmas Village

10.30 - 01.00 Pad. 7/8 Rockin’ Christmas Vintage Market

10.30 - 01.00 Cortile interno Park Auto USA pre 1969 Palaverdi | Live Music and Dance

11.15 - 12.00 Lezioni di ballo gratuite con Luca e Carlotta

12.00 - 13.30 DJ Elwood

13.30 - 15.00 DJ Rocketeer

15.00 - 16.30 Soundcheck

16.30 - 17.30 DJ Sauro

17.30 - 18.15 Lezioni di ballo gratuite con Luca e Carlotta

18.15 - 19.30 DJ Elwood

19.30 - 20.30 THE FIREBIRDS UK

20.30 - 21.30 DJ Ol’Woogies

21.30 - 22.45 CHUCK MEAD USA**

22.45 - 00.00 DJ Jay Cee

00.00 - 01.00 DJ Madame Dynamite Dance Camp | Pad. 7

11.15 - 18.00 Lindy Hop, Boogie Woogie, Solo Jazz, Jive, Balboa

Info & Registration: 10.30 - 11.00 Boot Camp | Pad. 7

14.00 - 17.00 Lindy Hop

Info & Registration: 13.00 - 13.45 Winter Jamboree Tattoo Event | Pad. 7

Traditional Tattoo Convention

14.00 - 21.00 Presenta | MC

Bianca Nevius ITA **Featuring

DON DIEGO TRIO ITA