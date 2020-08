Baganza a secco: l'Arpae stabilisce il divieto di prelievi idrici

Dal 23 agosto 2020 il Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae di Parma, competente per territorio, dispone il divieto temporaneo di prelievi idrici dal Torrente Baganza e dai suoi affluenti. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla misurazione del 20 agosto da parte di Arpae: in quella data il flusso era minore del valore di deflusso minimo vitale.

