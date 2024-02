Via Emilia bis, Rainieri: "I soldi? No, il problema è che il Comune di Parma tentenna"

Il problema per la via Emilia bis non sono tanto i soldi ma che in Comune a Parma non stanno facendo abbastanza per farla realizzare”. Così il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, ha commentato gli esiti dell’assemblea pubblica tenutasi a Calerno per fare il punto sulla realizzazione della strada alternativa all’antico tracciato della via romana tra Reggio Emilia e Parma.

“Il problema dei soldi, a partire da quelli per la progettazione, evidenziato dall’uscente sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi non è una novità – ha proseguito Rainieri – È un’arteria di notevole importanza e relativi alti costi la cui competenza ricade tutta su ANAS come ente statale. I finanziamenti però si trovano se c’è la forte determinazione del territorio a volere l’infrastruttura. A Reggio e pure da parte della Regione, dove la Lega insiste da almeno dieci anni riuscendo far cambiare una posizione di iniziale disinteresse, questa determinazione è chiara. È a Parma dove si tentenna.

Solo due mesi fa la maggioranza guidata dal Pd in Consiglio comunale ha approvato, insieme ai Verdi, una mozione che pone dubbi di sostenibilità ambientale per il tracciato sulla nuova arteria. Penso veramente al disagio che provano gli abitanti di San Prospero che sono soffocati dal traffico e che da decenni chiedono giustamente di esserne almeno in parte sollevati. È evidente che ANAS non vuole realizzare un’infrastruttura così importante solo per i più o meno 15 km che separano Reggio da Sant’Ilario d’Enza. Ci vuole un intervento completo fino a Parma e quindi che anche e soprattutto il Comune di Parma evidenzi che la vuole assolutamente e sia pronto a dare il proprio contributo, in termini di chiara disponibilità amministrativa”.