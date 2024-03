ll Comune che presta piatti e bicchieri riutilizzabili

Il Comune di Montechiarugolo da tempo pone attenzione al tema della riduzione delle plastiche e dei rifiuti monouso in genere: nel luglio 2019 il Consiglio Comunale ha approvato approvata la mozione “Montechiarugolo Plastic Free”, un atto con il quale l’Amministrazione si impegnava ad attuare iniziative volte a promuovere l’abbandono della plastica usa e getta.

Col progetto “Acqua corrente”, realizzato nel corso del 2022, ci si è focalizzati sulla riduzione dell’uso delle bottigliette in plastica, incentivando l’utilizzo dell’acqua di acquedotto in sostituzione di quella in bottiglia: sono stati installati erogatori d’acqua presso tutti i plessi scolastici del territorio e nelle sedi comunali e sono state distribuite borracce a studenti e dipendenti comunali.

Oggi, grazie anche al contributo di Atersir e Regione Emilia Romagna – Fondo d’Ambito ex L.R. 16/2015 -, siamo giunti all’attivazione della Stoviglioteca Comunale: si tratta di un servizio di prestito e lavaggio di stoviglie in materiale durevole da utilizzare negli eventi privati in alternativa all’impiego di prodotti monouso.

Si compone di 7 set da 20 coperti con piatti (piani, fondi e dessert), ciotoline, posate, bicchieri e caraffe in materiali leggeri, infrangibili, certificati per uso alimentare e 100% riciclabili, perfetti per una festa di bambini… ma non solo!

Sono l’ideale per feste di compleanno e di classe - a casa, al parco o presso le sedi delle associazioni del territorio - ma eccellenti anche per un aperitivo o cena tra adulti… per un divertimento senza rifiuti!

La conduzione della Stoviglioteca comunale, la gestione del materiale e dei rapporti con gli utenti è affidata al Circolo Ricreativo Arci Il Rugantino che si trova a Basilicanova, presso la Casa Comune in Via Giovanni Falcone, 2.

Se volete organizzare una festa, quindi, contattateli per concordare il ritiro di uno o più kit di stoviglie. Godetevi l’evento e poi riconsegnate il tutto al Circolo, si occuperanno loro del lavaggio!

Per il prestito sono richiesti la compilazione di un modulo ed il versamento di una cauzione in contanti, a tutela di eventuali danni o perdite di uno o più pezzi del kit. All’atto della riconsegna si dovranno saldare le spese per il servizio di lavaggio e sanificazione delle stoviglie. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lo Sportello Energia, nell’ambito dell’attuazione delle azioni del PAESC (Piano per l'Energia Sostenibile e il Clima).