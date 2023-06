Interrogazione di Europa Verde su atti Enac per ampliamento aeroporto

"Con sorpresa Europa Verde, così come tutti i cittadini, ha appreso dalla stampa che Enac ha inviato atti di esproprio di terreni per l’ampliamento dell’aeroporto. Il tutto in base a un nuovo masterplan, predisposto da Sogeap per evitare l’interferenza della pista con Viale delle Esposizioni, con l’intento di ottenere la conformità urbanistica, finora negata dal Comune". In una nota diffusa da Enrico Ottolini, consigliere comunale del Gruppo Europa Verde, si torna a parlare di aeroporto e sull'ampliamento dello scalo a Baganzola.

"La notizia non è stata commentata né spiegata pubblicamente dalla Giunta comunale: una mancanza di comunicazione che viene vissuta con una certa preoccupazione dalla cittadinanza. E dunque il consigliere comunale Enrico Ottolini interroga nuovamente la Giunta per chiedere chiarimenti e intenzioni politiche a riguardo dell’aeroporto Giuseppe Verdi.

C’è innanzitutto una questione di credibilità dell’Amministrazione comunale. Perché in data 24 maggio, alla precedente interrogazione di Europa Verde, gli assessori Borghi e Vernizzi avevano risposto che “allo stato attuale non vi sia una soluzione definitiva del nuovo assetto [della pista] proposto dai soggetti deputati [ndr: ENAC e Sogeap] che, per quanto noto, stanno valutando le diverse fattibilità alternative rispetto al piano originario presentato” quando, invece, già il 20 aprile Sogeap aveva depositato il nuovo masterplan e ottenuto il nulla osta tecnico da Enac? L’ha fatto a “insaputa” degli assessori e del sindaco? Nello specifico poi il consigliere Ottolini chiede che, finalmente, il sindaco Guerra e la Giunta informino la città sui contenuti del nuovo masterplan. È previsto l’allungamento della pista? E per quale lunghezza? Quella già annunciata dall’assessore regionale Corsini a 2.600 metri? Sono confermati hangar e piazzali per cargo e il relativo consumo di suolo? Se queste risposte fossero affermative - conclude - quali intenzioni politiche avrebbero il sindaco e la giunta a riguardo? Accettare la destinazione dell’aeroporto al trasporto delle merci oppure tenere fede alla parola data e per quanto di competenza, non concedere atti autorizzativi di conformità urbanistica?".