Linea Verde Tour, si replica: torna in onda la Pedemontana

Sabato 21 novembre alle ore 15 su Rai 1, tornano in onda su “Linea Verde Tour” l’arte, la storia e i tesori enogastronomici dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo “Linea Verde Tour”. Visto il successo della puntata dello scorso 24 ottobre, che ha fatto registrare il record di telespettatori con un’audience pari a 1,3 milioni, la produzione del celebre programma riproporrà la replica del viaggio in compagnia di Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese che, partendo dai sapori inimitabili del Parmigiano-Reggiano, ha attraversato tutta la Pedemontana Parmense.

Torneranno quindi in onda la Fondazione Magnani Rocca, una delle più importanti istituzioni culturali in Italia per l'eccezionale Collezione, il Museo Renato Brozzi, che accoglie la produzione dell’artista testimonianza del suo intenso legame con Traversetolo, il Castello di Felino sede del Museo del Salame, la Corte di Giarola e il suo Museo del Pomodoro, la Rocca Sanvitale di Sala Baganza con il suo Museo del

Vino e il Castello di Montechiarugolo. E ancora: il Parco del Taro e il Parco dei Boschi di Carrega con la residenza di caccia di Maria Luigia.

Il tour, fatto di emozioni, sensazioni, sapori tra natura e bellezze architettoniche, è stato fortemente voluto e finanziato dall’Unione Pedemontana, insieme all’ente Parchi del Ducato, al quale hanno aderito, in qualità di sponsor, anche Ascom e Consorzio del Parmigiano-Reggiano. Il servizio di “Linea Verde Tour” è stato ideato per promuovere il territorio dell’Unione, ideale per un turismo “slow”, da vivere con gusto e che merita, a buon diritto, la prima rete nazionale.