Tagliaferri (Fdi): risarcire i cittadini per i danni del maltempo

Tutelare i cittadini, mettere in sicurezza il territorio, rimborsare chi ha subito danni per il maltempo di ieri. A chiederlo è, in un'interrogazione, Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come "nella giornata di ieri, lunedì 30 ottobre 2023, le province di Parma e di Piacenza sono state investite da eventi climatici estremi con forti precipitazioni che hanno raggiunto livelli di guardia su ampia parte dei territori provinciali interessati: a causa delle piogge e del conseguente aumento di volume dei principali corsi d’acqua insistenti sui predetti territori provinciali, si sono registrati danni ad infrastrutture quali strade, ponti e fondamenta di edifici e tra i territori interessati da questi eventi atmosferici, la Valnure – in provincia di Piacenza – è risultata tra quelli più colpiti e danneggiati, con frazioni isolate, cittadini evacuati e strade crollate e/o interrotte da frane, in particolare nel territorio comunale di Ferriere".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "quali interventi urgenti la Regione ha messo in atto o sta predisponendo a tutela dei cittadini e dei territori colpiti e se la Regione intende convocare i Sindaci del Comuni interessati al fine di valutare anche la necessità per stanziare fondi regionali per sostenere chi ha subito danni".

Tagliaferri chiede inoltre di sapere "se siano arrivate all’assessorato competente le indicazioni del Comitato tecnico scientifico richiamate nella risposta alla mia interrogazione del 7 giugno scorso e se, in tal senso, la Regione si è attivata per predisporre – di concerto con le Autorità ed Agenzie regionali competenti – definitivi interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, fiumi e/o torrenti del territorio piacentino, parmense e, in generale, emiliano – romagnolo".