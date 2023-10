Aeroporto, c'è l'ok del Mit per l'allungamento della pista

Approvata, in sede di Conferenza dei servizi decisoria, l’implementazione della pista dell'aeroporto di Parma. Sono state acquisite le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, necessari alla luce della normativa vigente, ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Emilia Romagna. L'esito positivo della Conferenza implica l'approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato. Ora toccherà alla società di gestione e all’Enac portare a termine gli adempimenti operativi. Si tratta di uno dei dossier fortemente attenzionati in questi mesi dai tecnici del Mit, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, per rispondere alle istanze locali per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio.

"L’esito positivo della Conferenza di Servizi indetta dal MIT per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Parma è un importante risultato per la nostra città e l’intera provincia. Un passaggio che arriva dopo l’approvazione in consiglio comunale di Parma con il voto favorevole della Lega. Ancora una volta si riafferma l’attenzione del ministro Salvini e della Lega alle esigenze locali di sviluppo economico e turistico, sbloccando o avviando interventi attesi da tempo, con responsabilità e buonsenso. Ora attendiamo gli adempimenti operativi dell’Enac su questo intervento che avrà risvolti positivi per il futuro della città e del trasporto nel nostro paese". Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in Consiglio Comunale a Parma Laura Cavandoli.

"Sulla vicenda dell'aeroporto di Parma voglio esprimere il mio sostegno all'operato del sindaco Michele Guerra e della giunta comunale. La delibera approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale è infatti un provvedimento equilibrato, frutto dell'approfondito confronto tecnico e politico che ha accompagnato il complesso iter". Così la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli esprime il suo appoggio alle decisioni dell'amministrazione comunale sulle prospettive di trasformazione dello scalo. "La città e il territorio parmigiano hanno bisogno di un aeroporto funzionale, - aggiunge - coerente con una strategia di crescita economica e turistica, e allo stesso tempo in linea con le prescrizioni di sostenibilità e di natura ambientale esplicitate dalla giunta. Condizioni che sono state accolte positivamente dalla Conferenza dei Servizi, e che ora dovranno essere valutate e recepite dal dispositivo del Ministero delle Infrastrutture. Il mio auspicio è che questo lungo percorso possa concludersi nel pieno interesse dei cittadini di Parma e del suo tessuto imprenditoriale".