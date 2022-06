Record di preferenze nel Pd: oltre 1.100 per Lorenzo Lavagetto, 650 per Caterina Bonetti

Record di preferenze per i candidati della lista del Pd Lorenzo Lavagetto, ex capogruppo del partito in Consiglio comunale e per Caterina Bonetti, leader della minoranza del partito, ex consigliera comunale e segretaria dell'assemblea cittadina.

A Lavagetto sono infatti andate oltre 1.100 preferenze, a Caterina Bonetti 650. Il presidente del circolo Il Post Manuel Marsico, candidato nella lista del Pd, ha ottenuto 650 preferenze I due esponenti del partito hanno superato anche l'ex vicesindaco Marco Bosi, candidato per Effetto Parma che si è fermato a circa 370 preferenze, gli assessori Michele Alinovi (230) e Ines Seletti (205). Flop di preferenze per i parlamentari della Lega: Laura Cavandoli ha infatti ottenuto 260 preferenze, Maurizio Campari (circa 150 preferenze).