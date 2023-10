Anche Parma al summit internazionale della Città Creative Unesco per la Gastronomia

L’assessore alla Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, Marco Bosi, ha partecipato, nei giorni scorsi, al IV Summit internazionale delle Città Creative a Bergamo. Le città creative Unesco per la Gastronomia in Italia sono tre: Parma, Alba e Bergamo. A loro si sono uniti i rappresentanti delle Città Creative UNESCO di Merida (Messico), San Antonio (USA), Bergen (Norvegia), Burgos (Spagna), Rouen (Francia), Santa Maria da Feira (Portogallo). Parma ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nel 2015.

Tra i temi affrontati quello della possibilità di promuovere l’innovazione attraverso la creatività - “Feeding Innovation through Creativity” – attraverso un momento di incontro e confronto che si è svolto nell’ex Monastero di Astino. I partecipanti hanno portato esempi di buone pratiche ed esperienze messe in campo, testimoniando il ruolo delle città creative come incubatori di idee innovative, motore di innovazione e sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla diversità culturale custodita da ciascun territorio.

Per Parma, l’assessore Marco Bosi ha presentato il progetto del Laboratorio Aperto, luogo fisico dove le persone si incontrano, scambiano idee e realizzano progetti inclusivi, partecipativi e rispondano alle sfide globali secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riconoscendo la centralità delle esigenze della comunità e degli individui.

“Anche in occasione del Summit di Bergamo abbiamo potuto dimostrare l’impegno della nostra città come Città Creativa UNESCO per la Gastronomia presentando un esempio concreto - quello del Laboratorio Aperto - dell’impegno per favorire una vera e propria transizione culturale capace di sensibilizzare e responsabilizzare la comunità intera. Nel meeting di Bergamo abbiamo avuto una ulteriore conferma di come la nostra città e la sua progettazione sia un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale” ha commentato l’assessore Marco Bosi.

All’incontro, aperto dal Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, hanno partecipato anche Franco Bernabè, Presidente della Commissione Nazionale Italiana per UNESCO, Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Alessio Pascucci, Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.