“Ausiliari e Polizia Locale usati per fare cassa”

“L'annuncio dell'assessore Benassi che il Comune di Parma darà agli ausiliari della sosta la possibilità di fare multe per divieto di sosta negli stalli disabili e in doppia fila, adeguandosi alla normativa del codice della strada con quasi due anni di ritardo, ha il sapore di un nuovo salasso per i parmigiani che vedono aumentate le possibilità di ricevere sanzioni”, dice in una nota il Gruppo della Lega in Consiglio Comunale a Parma.

“Dopo gli 11,6 milioni di euro incassati dal Comune nel 2021 per violazioni al Codice della Strada – prosegue la nota del Carroccio -, l’amministrazione pensa a nuove modalità per fare cassa. Se davvero avesse voluto utilizzare gli ausiliari per fare sanzioni per liberare gli agenti della polizia locale, il Comune avrebbe potuto attivarsi già molto tempo prima e i vigili si sarebbero potuti occupare di Sicurezza urbana come avviene in molte altre città. E invece a Parma la Polizia Locale è stata utilizzata per fare multe ai parmigiani, mentre interi quartieri venivano abbandonati al degrado, allo spaccio, alle baby gang e alle bande etniche”.

“Per la Lega – concludono i consiglieri leghisti Occhi, Cavandoli e Azzali - gli agenti di Polizia Locale devono essere impiegati nel controllo del territorio e nella difesa dei cittadini, a partire dal vigile di quartiere, dalla dotazione di dispositivi di sicurezza come il taser e dalla ricostituzione dell’unità cinofila smantellata dalla disastrosa amministrazione Pizzarotti”.