Berceto: Giovanni Paolo Bernini verso la discesa in campo per la corsa a sindaco

Giovanni Paolo Bernini, ex assessore della giunta Vignali, pensa ad una nuova discesa in campo nella politica parmense. In particolare starebbe valutando la candidatura a sindaco di Berceto, in occasione delle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. L'ex presidente del Consiglio comunale di Parma, per anni punto di riferimento del centrodestra in Emilia Romagna, ha un legame profondo con l'Appennino parmense e in particolare con Berceto, terra natia dei nonni e del padre. Negli ultimi anni Bernini, autore dei libri "Storie di ordinaria ingiustizia" e del più recente 'Colpo al sistema. 'Ndrangheta, Pd e il pm prestato alla politica' racconta l'odissea del suo coinvolgimento nell'inchiesta Aemilia. Le accuse dei suoi legami con le cosche calabresi sono poi cadute.