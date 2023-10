Cavandoli (Lega): "Aeroporto, il Consiglio approva il master plan ma la sinistra si spacca sul voto"

“Il consiglio comunale di Parma ha approvato la delibera di ‘assenso condizionato’ sul master plan dell’aeroporto di Parma con cui si prevede l’allungamento della pista e il potenziamento del servizio passeggeri. Ora il prossimo passaggio di questo intervento fondamentale è la conferenza dei servizi. Dato significativo è che la maggioranza di sinistra si è spaccata: 24 i voti a favore, di cui 9 di minoranza, e 8 contrari, tra cui spicca il voto di Victoria Oluboyo, componente del direttivo nazionale del Pd. Questo certifica, tra l’altro, la frattura a sinistra tra esponenti pro Schlein e quelli vicini a Bonaccini. Questa volta, però, il PD che voleva condannare la città all’isolamento, dopo lo ‘scippo’ a favore di Reggio Emilia della fermata AV Mediopadana e lo stop da parte dell’ex Ministro Delrio al completamento della Ti-Bre, non ha raggiunto il suo obiettivo. La Lega, invece, responsabilmente vota a favore della città, per mantenere e potenziare una infrastruttura necessaria per il futuro di Parma. Ora il Sindaco deve risolvere la spaccatura nella sua maggioranza, in cui il PD appare la forza meno propensa a fare l’interesse della città”.