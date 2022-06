Forza Italia: "Ora si apre una nuova sfida tra due visioni della città: tutto è possibile"

"Ora a Parma inizia una partita completamente diversa, in cui tutto è realmente possibile - sottolinea il senatore Enrico Aimi - Coordinatore Regionale di Forza Italia- Emilia Romagna - compresa la rimonta di Pietro Vignali, perché le forze dell’alternativa al “pizzarottismo” sono un numero davvero considerevole ed in grado, se motivate, di vincere. Il candidato Guerra non ce l’ha fatta al primo turno, lui che faceva l’assessore di una giunta durata dieci lungi anni. Per usare un gergo calcistico, le forze dell’alternativa al sistema sono andate in finale. A questo punto chi vuole cambiare sa cosa fare: la sfida sarà tra i due candidati e tra due visioni opposte di città. In queste ore i “pontieri” devono mettersi all’opera per unire tutte le forze dell’alternativa.

L’appello al voto di cambiamento già risuona in città per chiamare tutti gli astenuti, gli scettici e i delusi da questa amministrazione, ad uno sforzo supplementare per far vincere la discontinuità. Batteremo con tutti i cittadini parmigiani la città palmo a palmo per far sì che Parma torni ad essere libera da quelle logiche di partito che in Emilia-Romagna ben conosciamo. Come Forza Italia faremo la nostra parte con alto senso di responsabilità e piena fiducia nella persona di Pietro Vignali. Guerra invece non venda la pelle dell’orso prima di averlo catturato".