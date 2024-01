Mi prendo il mondo, il gruppo Prospettiva: "Un'ottima occasione per interrogarsi e riflettere su un mondo che cambia costantemente"

Quattro giornate, 18 incontri aperti, 5.500 visitatori. Sono questi i numeri del successo di Mi prendo il mondo, il nuovo progetto del Salone internazionale del Libro di Torino, che, grazie all’importante impegno dell’assessorato alla Comunità giovanile, ha scelto proprio Parma per costruire un’iniziativa che ha visto i giovani protagonisti; una manifestazione caratterizzata da dialoghi fra esperti del mondo della cultura, dell’impresa, della scienza, dello sport, della comunicazione e dell’arte, con i giovani della Direzione futura, tra i 15 e i 23 anni, che hanno pensato e organizzato gli eventi, scegliendo temi e ospiti.

E non poteva che essere questa l’occasione giusta per presentare il Dossier di candidatura di Parma a capitale europea dei giovani 2027. ‘Ma Mi prendo il mondo – come ha detto anche in una comunicazione in Consiglio comunale Saba Giovannacci del Gruppo Prospettiva - non è stato solo un bel programma e tanti numeri: è stato un collettore di esperienze, una grande occasione per interrogarsi e riflettere su un mondo che cambia costantemente e la cui complessità può e deve essere guardata per intersezioni: tra generazioni, campi di ricerca, generi, lotte ed esigenze. Mi prendo il mondo è stata la prova concreta che la cultura, quella che stimola l’aggregazione e la contaminazione reciproca, è lo strumento fondamentale su cui e attraverso cui costruire un dialogo tra generazioni’.

‘Il nostro desiderio e il nostro impegno – ha concluso la Giovannacci ringraziando l’assessora ai Giovani Beatrice Aimi, la Giunta, gli uffici comunali, gli addetti e i volontari - è far sì che questi quattro giorni siano solo l’inizio di un nuovo modus operandi, per aiutare i giovani a costruire, loro, le politiche che li riguardano e affrontare i problemi che una comunità complessa come quella giovanile pone e si pone ogni giorno’.