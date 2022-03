Michela Canova si candida a sindaco di Parma

Michela Canova si candida a sindaco nella lista Parma Democratica. "Il panorama politico locale - ha scritto l'ex primo cittadino di Colorno - così contraddittorio e incapace di superare le criticità del recente passato, mi spinge a offrire un’alternativa credibile all’elettorato di Parma sulla base della mia esperienza decennale di sindaca e di donna impegnata in ruoli pubblici". Da sempre vicina al Partito Democratico, Michela Canova svelerà il programma in una conferenza stampa che si terrà il 3 marzo alle 11 presso la Casa della Comunità, Parrocchia di San Leonardo, via Micheli 6.