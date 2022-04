Michele Guerra lancia “Parma fa 13”, proposte e incontri per ogni quartiere

Parma fa 13. 13 quartieri, 13 proposte specifiche, 13 incontri con cittadini e associazioni. "La settimana prossima - si legge in una nota del candidato sindaco Michele Guerra - cominceremo un percorso di incontri che toccherà ogni quartiere della città, dove presenteremo un programma specifico e ascolteremo i bisogni delle persone che li abitano.

Non solo discuteremo e raccoglieremo idee, ma prenderemo un impegno: durante gli anni del nostro mandato, ogni mese il sindaco o un assessore della giunta incontreranno le associazioni e le rappresentanze dei quartieri per tenere monitorati i percorsi da fare insieme. Per dare nuova forza al senso civico e alle energie che i quartieri sanno esprimere".