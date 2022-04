Michele Guerra: "San Ludovico spazio di aggregazione e cultura nel centro storico"

"Il centro storico - sottolinea il candidato sindaco Michele Guerra - ha bisogno della presenza attiva e creativa dei giovani e occorre uno spazio dove possano incontrarsi, dialogare e costruire la loro idea di comunità.

Per fare questo bisogna affidare loro un luogo, che consenta di agire ed esprimersi in piena libertà.

La Galleria San Ludovico è il luogo giusto, per progettare rassegne, dibattiti, esposizioni, per organizzare attività musicali e teatrali. Le esperienze programmate in quello spazio attraverso i progetti di "Abecedario d'artista" hanno dimostrato la profondità e la trasversalità della rigenerazione giovanile nel cuore della città. San Ludovico deve diventare un punto di riferimento per i giovani della nostra città e non solo"