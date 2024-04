Montechiarugolo: Daniele Friggeri si ricandida a sindaco

Daniele Friggeri, sindaco uscente del Comune di Montechiarugolo, si ripresenterà alle prossime elezioni amministrative. Friggeri ha annunciato la sua candidatura sabato 13 aprile, nel corso di un incontro pubblico al Circolo Rugantino di Basilicanova in cui ha illustrato il bilancio di fine mandato.

“In questi cinque anni, nonostante la crisi globale e la pandemia che abbiamo attraversato, siamo riusciti a concretizzare la maggior parte degli obiettivi del mandato elettorale - spiega -. I cittadini hanno visto il Comune cambiare, rinnovarsi, crescere e credo sia fondamentale dare continuità a quanto è stato fatto fino ad ora. Alcuni progetti richiederanno dei tempi più lunghi per essere realizzati e, nel frattempo, sono nate nuove esigenze del territorio. Io sono pronto a proseguire il percorso che abbiamo iniziato, sotto il segno della continuità e del rinnovamento. C’è ancora del cammino da fare, e lo faremo insieme”.

“Le persone e il territorio sono state, e continueranno ad essere, la mia priorità. Durante il mandato gli investimenti sul sociale sono stati importanti e trasversali, hanno dotato il Comune di nuove strutture per gli utenti più fragili, penso soprattuto ai nostri anziani, hanno sostenuto le famiglie in difficoltà, le associazioni del territorio, hanno consolidato l’eccellenza dei nostri servizi educativi, creato opportunità per i più giovani. E abbiamo dato una nuova visibilità al territorio, investendo da una parte in opere pubbliche, come mai era accaduto negli ultimi decenni, per rendere le nostre frazioni più belle, sicure, vivibili, e dall’altra in una rinnovata promozione territoriale, con l’obiettivo di attirare risorse e turismo”.

“Quando è stata eletta, cinque anni fa, l’amministrazione comunale era giovane ma abbiamo comunque accettato la sfida di lavorare per la nostra comunità e l’abbiamo vinta. Oggi abbiamo dalla nostra parte l’esperienza maturata e la consapevolezza dei tanti traguardi raggiunti”.

“La nuova squadra ‘Noi di Montechiarugolo’ è pronta ed è già qui, in mezzo a voi - ha concluso Friggeri -, stiamo già camminando insieme e il prossimo passo sarà presentarci, nei prossimi giorni. Posso già anticipare che la lista avrà al suo interno nuove risorse, in gran parte giovani, e sarà espressione anche di sensibilità diverse. Credo che un’amministrazione debba sapersi rinnovare pur nella continuità”.

L’evento pubblico si è concluso con un piccolo rinfresco, per brindare ad un ciclo che si avvia a conclusione e ad uno nuovo che si sta per ripartire.