Pizzarotti: "Sosteniamo Israele ma sconfiggere militarmente Hamas non deve significare punire l'intera popolazione di Gaza"

"Siamo tutti uniti nel sostenere Israele senza ambiguità - sottolinea Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e Presidente +Europa - nel condannare in modo inequivocabile l'attacco terroristico di Hamas, un atto di violenza spietata contro i civili israeliani. Ora è il momento della diplomazia e di ogni sforzo per evitare un'escalation del conflitto e nuove vittime innocenti. È fondamentale liberare gli ostaggi, che non devono essere utilizzati come scudi umani. Dobbiamo lavorare per garantire che il diritto di Israele a difendersi dall'aggressione e a contrastare e fermare il terrorismo di Hamas avvenga nel rispetto del diritto internazionale, proteggendo anche le vite dei civili palestinesi.

Il totale assedio della Striscia, i bombardamenti indiscriminati e modalità troppo stringenti per l'evacuazione di 1,1 milioni di persone dal nord di Gaza rischiano di causare ulteriori vittime innocenti e violazioni massicce dei diritti umani. In un territorio in cui il 40% della popolazione ha meno di quindici anni, questa situazione è ancor più critica. È essenziale comprendere che Hamas non rappresenta l'intero popolo palestinese; dobbiamo isolare Hamas dalla popolazione palestinese e dal resto del mondo arabo. Sconfiggere militarmente Hamas non può e non deve significare punire l'intera popolazione di Gaza.

Dobbiamo rafforzare la rete dei corridoi umanitari per consentire l'accesso ai vitali aiuti umanitari e permettere a tutti i civili che lo desiderano, in particolare bambini e persone vulnerabili, di lasciare la zona. Difendiamo il diritto di Israele a esistere e opponiamoci a coloro che cercano di cancellarla dalle mappe. Chiamiamo la comunità internazionale a fare ogni sforzo per promuovere la convivenza pacifica tra due popoli e due Stati. Non possiamo permettere una catastrofe umanitaria a Gaza che, anziché portare sicurezza e pace a Israele, rischierebbe di innescare una spirale di odio e violenza con possibili ripercussioni su tutta la regione."