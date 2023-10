Rotatoria a Langhirano, Dallatana: “Perchè per la rotonda di Corcagnano è ancora tutto fermo?"

“Abbiamo appreso dalla stampa che la rotatoria realizzata da Anas a Langhirano, lungo la strada statale Massese, è stata aperta al traffico. Accogliamo in modo positivo la notizia ma ci chiediamo, invece, come mai per quanto riguarda la rotatoria chiesta dai residenti a Corcagnano è ancora tutto fermo”.



Inizia così il commento di Arturo Dallatana, consigliere comunale del gruppo consiliare Vignali sindaco alla notizia dell’apertura al traffico della rotonda nei pressi dell’intersezione con la strada comunale della Badia. “Mentre gli altri comuni della provincia vanno avanti, raggiungono gli accordi che consentono di portare a termine le opere nel comune di Parma che oltretutto è il comune capoluogo, rimane indietro ed in coda a tutti”.



“Anche l’ingresso alla frazione di Corcagnano, così come l’incrocio della Badia sempre lungo la Massese, è molto pericoloso - prosegue il consigliere comunale. Dopo aver presentato, insieme al capogruppo Pietro Vignali, una mozione per la realizzazione della rotatoria a Corcagnano nel mese di dicembre 2022 a febbraio 2023 avevamo partecipato ad un presidio dei residenti, a cui aveva preso parte anche Costanza Loriga, madre di una ragazza morta dopo essere stata investita proprio a Corcagnano.



Da quel momento dell’accordo, che era stato annunciato tra il Comune di Parma e l’Anas, proprio per realizzare la rotatoria in quel punto, non

si è saputo più nulla. Mentre a Langhirano hanno aperto al traffico la rotatoria (e accogliamo con favore questo intervento di messa in

sicurezza del territorio) a Corcagnano è tutto fermo, nonostante le svariate sollecitazioni. Per la realizzazione della rotonda esiste un

progetto del 2018 ma dell’accordo tra il Comune di Parma e l’Anas non abbiamo avuto più notizia. Anche la frazione di Corcagnano ha diritto ad essere messa in sicurezza”