Langhirano: aperta parzialmente al traffico la nuova rotatoria lungo la Massese

Anas ha aperto parzialmente al traffico, in configurazione provvisoria di cantiere, la nuova rotatoria posta lungo la strada statale 665 “Massese” nei pressi dell’intersezione con la strada comunale “della Badia” nei pressi della frazione Torrechiara a Langhirano, in provincia di Parma.

L'intervento, con un investimento di 700 mila euro, volto a migliorare le condizioni di percorribilità dell’arteria stradale, caratterizzata da elevati volumi di traffico è oggetto di una convenzione tra Anas ed il Comune di Langhirano.

Sono stati aperti al traffico, in configurazione provvisoria di cantiere e con regolazione mediante senso unico alternato, su parte dell’anello della rotatoria, gli innesti Nord e Sud con la SS665.

dalle ore 18:00 di domani 18 ottobre il transito sarà consentito sulla Massese con doppio senso di marcia in quanto sarà aperta al traffico anche l’altra porzione dell’anello consentendo la circolazione in rotatoria, con riapertura anche dell’innesto est su via Badia.

Per consentire il completamento dei lavori permarrà la chiusura al traffico del ramo ovest di via Badia.