San Leonardo, Lavagetto incontra residenti e commercianti: "Presidi della polizia locale sette giorni su sette"

Il candidato Sindaco Giampaolo Lavagetto assieme a Gianluca Zoni, Presidente del Comitato San Leonardo che verrà hanno incontrato residenti e commercianti del quartiere San Leonardo. Zoni ha introdotto l’incontro ricordando le tante istanze avanzate dal comitato nei confronti dell’amministrazione comunale riguardo i temi della sicurezza, del degrado dei parchi e della desertificazione commerciale. Non ultima quella andata a buon fine della prevista antenna di via Don Pizzaferri.

Lavagetto ha illustrato il progetto per potenziare gli interventi di sicurezza urbana nel quartiere con presidi della polizia municipale attivi sette giorni su sette e aperti per più ore della giornata, la figura del vigile di quartiere, dell’una unità mobile della polizia locale ed il ripristino della collaborazione con l’Associazione della Polizia di Stato. Fondamentali gli interventi di sostegno per i negozi commerciali e artigianali di prossimità esistenti anche nella loro funzione di presidi territoriali per la sicurezza, la prevenzione del degrado e la facilitazione di aggregazione sociale. Infine percorsi di riqualificazione urbana e di politiche immigratorie per alcune aree del quartiere mirate anche a risolvere alcune situazioni ormai già in essere di segregazione urbana, commerciale e scolastica.