Sanità a Parma, Mastacchi (Rete civica): investire più risorse sul Cau

Aumentare gli investimenti sul Cau di Parma in modo da renderlo autonomo rispetto al pronto soccorso.

A chiederlo, in un'interrogazione, è Marco Mastacchi (Rete civica) che ricorda come "apprendiamo dalla stampa locale che dall’inizio di febbraio è stato potenziato il servizio con l’apertura di un secondo ambulatorio attivo dalle ore 8 alle 21, per ridurre i tempi di attesa nel periodo in cui si verifica il maggior numero di accessi e per dare una risposta completa alle richieste di interventi definiti di bassa complessità: attualmente il Cau di Parma è strutturato come un distaccamento del pronto soccorso senza avere una piena autonomia per quanto riguarda il personale, le attrezzature e i servizi e se pur nato come misura efficace per la gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale e per ridurre il carico di lavoro del Pronto Soccorso, al momento soffre di evidenti difficoltà gestionali".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "quando il Cau di Parma possa avere una sua più ampia autonomia funzionale che migliori la sua efficienza, e se e quando ritiene di aumentare i contributi finanziari necessari a rendere maggiormente autonomo e più efficiente il CAU di Parma e migliorare considerevolmente l’ambiente lavorativo in cui opera il personale medico ed infermieristico".