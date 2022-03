Benessere psicologico e Covid: l’Ausl presenta lo studio

Venerdì 18 marzo, al Teatro Magnani di Fidenza, il team di ricerca dell'Uoc psicologia clinica e di Comunità dell’Azienda Usl di Parma presenta i risultati dello studio osservazionale “Indagine esplorativa sulla qualità della vita e sul benessere psicologico della popolazione coinvolta nell’emergenza covid-19”.

L’indagine ha visto la compilazione di circa 4500 questionari, di cui 400 dedicati a bambini tra i 4 e i 12 anni e circa 800 rivolti ad adolescenti. Alla presenza dell’assessore Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il pomeriggio è occasione anche per un confronto sulle nuove possibili sinergie tra Aziende sanitarie e Istituzioni, per una sanità pubblica virtuosa che possa pensare al futuro e ri-orientare i servizi alla persona anche alla luce di quanto emerso dall’indagine.

A partire dalle 14, aprono i lavori Raffaele Donini, Andrea Massari, sindaco di Fidenza, Massimo Fabi, direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Anna Maria Petrini, commissaria straordinaria dell’Ausl. Dopo l’introduzione di Anahi Alzapiedi, direttore attività socio-sanitarie e responsabile UOC Psicologia Clinica e di Comunità dell’AUSL e Barbara Bruni, responsabile del progetto di ricerca, seguono le presentazioni degli esiti. Alle 15.45, la tavola rotonda con Mario Sellini, direttore della rivista Link Aupi, David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e Tatiana Saruis, sociologa Agenzia Sociale e Sanitaria Regione Emilia-Romagna. Modera i lavori Michele Meschi, direttore dell'Uo di Medicina del presidio ospedaliero dell’AUSL. Alle 17 circa, le conclusioni sono affidate ad Alessia Frangipane, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fidenza.