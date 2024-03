Basaglia e i suoi insegnamenti in un seminario dell’Ausl

L’Azienda Usl, in collaborazione con Università di Parma e Fondazione Mario Tommasini, organizza il seminario “Franco Basaglia, un profilo” a cento anni dalla nascita dello psichiatra che colse nella malattia mentale anche una questione sociale e politica. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo, alla Fattoria di Vigheffio, nella Sala delle conferenze del Centro di formazione.

A Franco Basaglia, padre della moderna concezione della salute mentale, si deve la legge 180, che sancì la chiusura dei manicomi, riformando il sistema di cura per il disagio mentale, nel rispetto della persona. “Il valore degli insegnamenti di Basaglia, del suo pensiero e il suo approccio rivoluzionario, simbolo della lotta etica, sociale, medica e politica, sono più che mai attuali - afferma Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario e direttore del dipartimento Assistenziale integrato salute mentale-dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Parma – E’ per questo motivo che, in occasione del centenario della sua nascita, il Dipartimento ha organizzato questa iniziativa, in collaborazione con Università e Fondazione Tommasini”.

A partire dalle 14.30, apre i lavori Giuseppina Paulillo, direttrice dell’unità operativa complessa Residenze psichiatriche e psicopatologia forense. Segue l’intervento di Paolo Francesco Peloso, psichiatra dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Genova, autore di saggi e monografie dedicati allo studio critico delle istituzioni psichiatriche, che, nella sua ultima opera “Franco Basaglia, un profilo” (ed. Carocci), ne ricostruisce la vicenda umana e professionale. Dialogano con Peloso, Ettore Brianti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma; gli psichiatri dell’Azienda Usl di Parma Emanuela Leuci e Davide Maestri; Stefano Magagnoli, direttore del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Parma e Marcella Saccani, presidente Fondazione Mario Tommasini. Alle 17.15 circa, le conclusioni sono affidate a Pietro Pellegrini. Per informazioni e iscrizioni scrivere a sdellapina@ausl.pr.it

Il seminario del 14 marzo è il primo di una serie di eventi che Azienda Usl, Università e Fondazioni Tommasini, insieme ad altri partner, organizzano per il centenario della nascita di Basaglia e che saranno disponibili nel sitowww.ausl.pr.it