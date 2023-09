“Microbial Diversity”: per 3 giorni Parma capitale della microbiologia ambientale e degli alimenti

A fine settembre Parma sarà capitale della microbiologia agroambientale e degli alimenti. Dal 26 al 29 settembre è infatti in programma al Centro congressi Paganini la settima edizione della Conferenza Internazionale Microbial Diversitydella Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale – SIMTREA.

L’edizione 2023 è organizzata per conto di SIMTREA dal gruppo di ricerca di Microbiologia dell’Università di Parma (Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco).

La conferenza coinvolgerà un’audience internazionale di microbiologhe e microbiologi che operano nei settori dell’agricoltura, degli alimenti, dell’ambiente, della salute e nell’industria e che hanno focalizzato la loro attività le loro ricerche sul ruolo dei microorganismi per un futuro sostenibile.



Arriveranno a Parma più di 200 esperte ed esperti di tutto il mondo per discutere di scienza dei microrganismi e delle loro potenziali attitudini a colonizzare e modificare gli ecosistemi ambientali: un tema impegnativo e complesso, dalle molte sfaccettature e dalle differenti potenzialità di applicazione future.

La versatilità dei microrganismi e la loro attitudine a adattarsi e a modificare gli ecosistemi ambientali rappresenta uno strumento duttile e potente, al contempo, per favorire un futuro più sereno per la popolazione del pianeta. La predizione dello sviluppo delle comunità microbiche in relazione alle condizioni ambientali che evolvono sarà sempre più materia fondamentale di studio. Questo al fine di riuscire a intuire e interpretare come microrganismi, sia utili sia dannosi, possano modificare la loro attitudine a contaminare l’ambiente. La comprensione del potenziale ecologico dei microrganismi potrà essere di grande utilità nel selezionare nuovi processi utili alla vita degli esseri umani.

Di questo e altro si discuterà nella conferenza di Parma, intitolata Agrifood microbiota as a tool for a sustainable future. Il tema portante dei lavori congressuali sarà dedicato a comprendere gli ecosistemi microbici agro-ambientali al fine di capire il possibile ruolo dei microrganismi come mezzo per raggiungere e assicurare un futuro sostenibile per il pianeta.

Il via il 26 settembre alle 17 con la lezione di apertura How to manage with fermentation microbiomes: metabolic framework of spontaneous versus synthetic metacommunities, affidata a Marco Gobbetti della Libera Università di Bolzano.

Alle 18 la cerimonia ufficiale di benvenuto nella Sede centrale dell’Università di Parma (Atrio delle colonne).

Microbial Diversity 2023 sarà strutturata in quattro sessioni:

FOOD microbiota as a tool for a sustainable future

HUMAN microbiota as a tool for a sustainable future

ENVIROMENT microbiota as a tool for a sustainable future

A sustainable future has come

SIMTREA , fondata nel 1994 a Milano, è una società no-profit di studiose e studiosi che si dedicano al settore della microbiologia agraria, ambientale e alimentare. Da sempre promuove iniziative vocate allo studio, alla preservazione e alla valorizzazione della biodiversità microbica e alle sue applicazioni nei settori ambiente e agroindustria. Tra queste hanno particolare rilevanza le Conferenze internazionali Microbial Diversity, che SIMTREA organizza ogni due anni dal 2011 allo scopo di promuovere approfondimenti, discussione e confronto di idee riguardo la complessità degli ecosistemi microbici agro ambientali e il loro significato ecologico ed evolutivo.