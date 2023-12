Vaccinazioni contro il Covid: l’Ausl organizza due open day su prenotazione

Con l’obiettivo di facilitare l’accesso, quindi offrire una opportunità in più a chi desidera sottoporsi alla vaccinazione contro il covid, l’Azienda Usl organizza due open day, con prenotazione necessaria.

Il primo appuntamento è il 21 dicembre a Parma, al punto prelievi della Casa della Comunità di via XXIV Maggio n.63, il secondo è fissato per venerdì 22 dicembre al punto prelievi del complesso sanitario di Vaio (Fidenza), in via Don Tincati n. 5 (corpo O stanze 507 e 521).

Entrambi gli open day sono rivolti alle persone dai 18 anni in su e si svolgono dalle 14 alle 20.

Per aderire è necessaria la prenotazione, che può essere fatta a partire da lunedì 18 dicembre, tramite i consueti canali: on line, con CUP web per chi ha il fascicolo sanitario elettronico; al telefono, chiamando il numero 800.576.128; oppure rivolgendosi alle farmacie che effettuano il servizio di prenotazione e agli sportelli unici-CUP dell’Azienda Usl.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Alla vaccinazione è necessario portare con sé il documento di identità e la tessera sanitaria, oltre ai moduli di consenso informato e scheda anamnestica compilati e firmati. Questi ultimi due documenti sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it, in home page occorre cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti covid-19”.

IL VACCINO

Il vaccino anti-covid utilizzato è Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA approvato da Ema e Aifa. La somministrazione è raccomandata a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati, o dall’ultima infezione diagnosticata. E’ previsto l'utilizzo di questo vaccino anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario).

E' sempre possibile sottoporsi alla vaccinazione contro il covid rivolgendosi al proprio medico di famiglia e alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, il cui elenco è disponibile nel sito www.ausl.pr.it (cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid” e consultare la sezione con tutte le informazioni sulla campagna vaccinale)