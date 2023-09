A Parma un nuovo centro veterinario per tutti gli animali del territorio

Secondo l’ultimo rapporto Assalco Zoomark nelle case degli italiani sono presenti circa 65 milioni di animali domestici. Oltre a cani e gatti, rispettivamente 9 e 10 milioni, nel nostro paese si contano quasi 13 milioni di uccelli, 1 milione e mezzo di rettili e più di un milione di piccoli mammiferi come criceti e conigli. Un segno molto evidente della spinta sempre più forte di adottare nel proprio nucleo un essere vivente, donargli affetto, comfort e cura. Cura che si trasmette anche attraverso un ruolo di riferimento: il veterinario.

Non è sempre facile affidarsi a professionisti del settore, cui destinare la propria fiducia. Per questo motivo, è utile rivolgersi a un centro d’eccellenza e di comprovata esperienza.

Un nuovo ospedale veterinario a Parma

È notizia ormai ufficiale l’apertura a Parma del Vetcenter, Ospedale Veterinario 24h, situato presso il centro polifunzionale BLOK30, in Via Antonio Gramsci 30/A. Una struttura di oltre 1200 mq che offre un ventaglio completo dei servizi e delle prestazioni di diagnosi e cura della medicina veterinaria di base, specialistica e d’urgenza.

All’origine della creazione di questo luogo, c’è l’incontro di tre strutture d’eccellenza: Ospedale Veterinario Peressotti, la Clinica Veterinaria Jenner e, a brevissimo, il Centro Neurologico Veterinario. La nascita di Vetcenter è possibile grazie soprattutto a un investimento da parte del Gruppo di cliniche veterinarie VetPartners Italia che ammonta a oltre due milioni di euro.

Vetcenter: un punto di riferimento per pet parent e veterinari

Si tratta di un Ospedale Veterinario di prestigio, innovativo sin dalla sua filosofia. Grazie alla tecnologia d’avanguardia e alle numerose prestazioni specialistiche che qui vengono svolte, si colloca non solamente come punto di riferimento per i pet parents, ma anche per gli specialisti veterinari: un luogo di incontro, scambio e collaborazione per i colleghi del territorio, e non solo.

A tal proposito, queste le parole del Dott. Emanuele Giordano, Direttore Sanitario del Vetcenter: “Il Vetcenter si pone l’obiettivo di ampliare i servizi veterinari della città e diventare un riferimento per i cittadini e i loro pet, oltre che il punto d’unione con i colleghi della zona. Grazie alla collaborazione di un team d’eccezione, raggiungeremo un territorio estremamente ampio, che parte da Parma, si estende per tutta l’Emilia-Romagna fino a raggiungere Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche”.

Servizi specialistici e tecnologia d’avanguardia

All’interno del Vetcenter i nostri amici animali potranno usufruire di un iter diagnostico e di cure complete: dal Pronto Soccorso Veterinario h24 alla diagnostica avanzata con tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica (RM). Quest’ultima è in dotazione al reparto di chirurgia e microchirurgia gestito dal Dott. Alberto Toscano e permetterà di eseguire esami di altissimo livello, con una migliore accuratezza diagnostica, una maggiore velocità di esecuzione e una riduzione dei tempi anestesiologici, al fine di migliorare il benessere dei pet.

Ma anche servizi quali: laboratorio d’analisi interno, chirurgia mininvasiva e avanzata, anestesiologia e tutti i servizi specialistici e Medicina Primaria. Questo è particolarmente interessante perché offre al pet la possibilità di ricevere assistenza sanitaria quotidiana, al pari di ciò che rappresenta il medico di famiglia per gli esseri umani. Prossimamente sarà possibile usufruire di ulteriori servizi quali fisioterapia con idroterapia, la terapia intensiva e la cura degli animali non convenzionali.

Il proprio veterinario di fiducia all'interno del Vetcenter

“Nel nuovo Vetcenter garantiremo un altissimo livello clinico con attrezzature sempre più all’avanguardia, senza mai mettere in secondo piano la familiarità e l’empatia che ci lega ai nostri clienti. Continueremo a chiamarli per nome, a conoscerli e a conoscere la loro storia” commenta il Dott. Paolo Peressotti, Leader dell’Ospedale Veterinario Peressotti.

Una novità, l’apertura del Vetcenter, che permetterà quindi ai pet parent già seguiti all’interno delle strutture Peressotti, Jenner e CNV, di poter richiedere il proprio veterinario di fiducia per continuare a essere seguiti dal medesimo professionista.

La struttura del Vetcenter

Il Vetcenter è situato all’interno del BLOK30, a pochi minuti dalla zona universitaria e dall’Ospedale di Parma. La struttura si sviluppa su due livelli: un piano terra, dedicato all’accettazione, che vede la presenza di due sale d’attesa separate (per cani e per gatti) da cui raggiungere gli ambulatori.

Il piano inferiore è composto invece dalla parte più “operativa” e conta una sala dedicata al team, una sala conferenze che verrà dedicata alla formazione continua, e un’area centrale da cui monitorare tutti gli ambienti circostanti: la parte ambulatoriale specialistica, le sale operatorie, la diagnostica, l’area degenza (cani, gatti e infettivi) e la fisioterapia.

7 ottobre: inaugurazione del Vetcenter

Il Vetcenter, già operativo a partire dal 6 settembre, inaugurerà ufficialmente sabato 7 ottobre a partire dalle ore 15:30. Un’occasione non solo per festeggiare insieme ai veterinari della struttura, ma anche per visitare gli spazi e scoprire tutte le potenzialità che il centro riserva a pet parent e colleghi veterinari.