Ottimizzazione idrica del territorio: la riqualificazione del canale Ottomulini

Fare in modo che l'acqua dei fiumi finisca nei canali del territorio e che vi rimanga così da poter essere utilizzata a fini agricoli senza disperdersi immediatamente in mare.

Con questo obiettivo e con un impegno mirato a migliorare l'efficienza idrica del territorio, il Consorzio della Bonifica Parmense insieme ad ANBI hanno ideato un progetto di riqualificazione del canale ottomulini nel comune di Sissa Trecasali. Questa iniziativa, parte di un più ampio programma di sviluppo sostenibile, mira a ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche e a garantire una gestione più efficiente delle infrastrutture locali.



Sono infatti in corso i lavori di modernizzazione e adeguamento al canale irriguo Ottomulini e agli impianti di presa e sollevamento dell’acqua. Questo intervento, situato nel comprensorio irriguo di Sissa Trecasali, si estende su una superficie di 4981 ettari tra gli abitati di Borgonovo, Sissa, Trecasali e Ronco Campo Canneto.

In particolare, il canale Ottomulini, lungo 9,37 km, sarà oggetto di lavori finalizzati al ripristino funzionale, strutturale e idraulico, con un focus sul miglioramento del rivestimento per ridurre le perdite idriche e sul potenziamento degli impianti collegati, tra cui quelli di Borgonovo (Sissa) e Bastella.

Il Canale Ottomulini si trasformerà quindi da una mera infrastruttura di trasporto idrico a un simbolo di innovazione e impegno per un futuro sostenibile. L'efficentamento idrico rappresenta un investimento nella qualità della vita delle persone e nella preservazione dell'ambiente, confermando Parma come una città all'avanguardia nel promuovere soluzioni sostenibili per le sfide idriche totalmente sostenibili e ad “impatto Zero”