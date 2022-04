Vigilia contro il Brescia, Iachini: "Siamo dentro il campionato e ce la giocheremo fino in fondo"

Rifinitura al Tardini, il saluto dei tifosi e la partenza per Brescia. Il menu ricco del Parma in questa domenica delle Palme prevede tanto presente e un po' di futuro. Iachini non è mai stato un dribblomane, mediano di sostanza ed espressione di un calcio pratico, di solito va sodo al concetto. Ma stavolta gira a largo. Comprensibile, c'è una gara importante da giocare e non si pensa a quello che sarà, in questi casi. "L'obiettivo quando sono arrivato a Parma era quello di migliorare il percorso, riavvicinare i tifosi e risolvere qualche problema. Il presidente mi ha chiamato per portare il Parma in Serie A. Ci arriveremo, da quando sono arrivato diverse cose sono cambiate".

Sembra che una finestra sia aperta sul domani, ma conta di più l'oggi. "La squadra affronta con meno paura la partita - dice il tecnico in conferenza stampa - la palla prima scottava, c'era un po' di timore. Adesso siamo un gruppo. Bisogna lavorare sulla testa e sul cuore dei giocatori, sull'atteggiamento. Ci vuole un po' di tempo. Ma stiamo raggiungendo un po' di obiettivi in questo senso, abbiamo trovato dei ruoli nuovi ai calciatori. Vazquez trequatista ha battuto il suo record di gol, Man che sta giocando più guardando la porta è diventato importante. Si sta convincendo in questo percorso di lavoro. Bernabé, ma anche altri ragazzi: Delprato, Circati. Ad esempio non ci aspettavamo Turk. Per farvi capire quanto è stata complicata la stagione: non mi è mai capitato che si siano infortunati il primo e il secondo portiere. Forse per una o due partite, non per così tanto tempo. Ma noi andiamo avanti".

E avanti vuol dire Brescia: "Stiamo dando una buona continuità di risultati, cresciamo, siamo in un buon momento ma siamo consapevoli che non abbiamo ancora fatto nulla. Dei giocatori infortunati non recuperiamo nessuno. Domani a Brescia affrontiamo una gara difficile contro un avversario difficile, che ha un percorso importante. Dobbiamo essere pronti a fare una partita organizzata, secondo quello che è il nostro gioco. Non possiamo permetterci delle sbavature, come è successo nell'ultima gara. Servirà grande atteggiamento, organizzazione e mentalità. Il Brescia è una squadra forte, hanno delle conoscenze e lavorano insieme da un po'. E' tornato un allenatore che conosceva già il gruppo, con molti di loro ha già vinto. Troveremo un ambiente caldo, bisognerà fare una partita concentrata, attenta sotto tutti gli aspetti".

I tifosi sanno dell'importanza della partita, prima della partenza si ritroveranno al Tardini per un saluto alla squadra: " Penso che loro siano soddisfatti di quanto stanno vedendo ultimamente - dice Iachini in conferenza -. Onoriamo la maglia, cerchiamo di vincere le partite lottando dall'inizio alla fine. La loro vicinanza non può far altro che darci una grande spinta per affrontare in maniera importante queste ultime partite. Nel nostro percorso siamo partiti un po' in ritardo, per ovvi motivi. Abbiamo avuto un sacco di difficoltà, a gennaio preso anche dei giocatori, ma solo Simy ha avuto continuità di prestazione. Goran Pandev da poco ha trovato la condizione: però possiamo dire che il Parma è migliorato. Per mentalità e per come affronta le partite. I giovani sono cresciuti, stanno lavorando bene tutti sotto questo aspetto. Ci aspettano le ultime partite da giocare al meglio. In un'altra stagione magari avremmo avuto tre, quattro punti di distacco dai playoff. Non è mai successo in Serie B che le prime squadre potessero staccarsi così tanto dal resto del gruppo. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite. Non facciamo una corsa su un'avversario in particolare, purtroppo non dipende solo da noi stessi. Ci manca qualche punto ma dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Ci siamo detti questo. Siamo dentro, ce la giocheremo fino in fondo. La Serie B è un campionato strano. Va giocato fino alla fine. Sotto certi aspetti la Serie B ti dà un po' di suspance. Ci sono tante incognite. Se affronti le partite snobbandole trovi la sorpresa dietro l'angolo".