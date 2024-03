Vigilia contro la FeralpiSalò, Pecchia: "Domani non gioca la classifica"

La notizia di giornata arriva direttamente da Salò e fa felice i tifosi del Parma. I residenti in città e in provincia potranno acquistare i biglietti nel settore ospite, già sold out da settimane: saranno resi disponibili altri 200 posti nel settore Tribuna Laterale Sud. Qualche posto in più, al termine della riunione del Gruppo Ordine e Sicurezza, è stato garantito al Parma. A questo punto l'esodo crociato è garantito, nella vicina Piacenza. E questo non può far che piacere anche Fabio Pecchia che, in conferenza stampa, ha commentato: "Poteva essere un’occasione ancora più bello, non dipende dai nostri tifosi, però. Ma siamo felici e contenti di averli al seguito". In una partita che varrà tre punti: "Quando passa del tempo questi punti conteranno, forse. A maggio vedremo. Le classifiche hanno un valore, ma le partite vanno giocate con ritmo e qualità. Dall'arrivo di Zaffaroni hanno cambiato marcia. Hanno delle cose interessanti. Loro sono diversi rispetto all'andata, giocano con qualità in mezzo al campo, hanno due punte vicine tra di loro. Lottano e sono molto vivi. Sviluppano dal basso, hanno le loro convinzioni. Noi dobbiamo essere bravi in mezzo al campo. C'è da lavorare qua, perché loro arrivano facilmente in questa porzione di campo, sviluppano con le punte e poi possono farci del male. Noi dobbiamo pensare che ogni partita sia una tappa, bisogna tenere la testa bassa. L'anno scorso Spalletti ha usato la metafora degli occhiali del fabbro: stare dentro sempre. Noi, per usare la metafora della bicicletta, dobbiamo pedalare forte fino alla fine con le mani sul manubrio perché la discesa ancora non si vede".