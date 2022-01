Parma, ecco Simy: “Felice di essere qui"

"Sono molto felice, un saluto a tutti i tifosi del Parma". Nwankwo Simy è arrivato in città. Il mercato del Parma in entrata è quasi finito e ruota tutto intorno a lui. Sarà lui a stravolgere il reparto offensivo di Iachini con il quale si tenterà l'assalto alle prime posizioni della classifica. L'accordo con il nigeriano è stato trovato da tempo: prestito secco e per i prossimi sei mesi guadagnerà 500 mila euro. L'attaccante, partio all'alba da Salerno, è arrivato in treno a Reggio Emilia ed è in città per sostenere le visite mediche prima di raggiungere Collecchio, dove lo aspettano Iachini e la squadra. La società sta accelerando le pratiche per permettere al calciatore di andare almeno in panchina contro il Crotone, la sua ex squadra, domenica al Tardini. La sovrabbondanza nel reparto offensivo mette a rischio la permanenza di Tutino e Man, calciatori momentaneamente ai margini del progetto. Intanto la società sta lavorando per regalare a Iachini altri due profili: sono in arrivo un centrocampista e un difensore centrale.

