Chichizola in forse per la Reggina

Il Parma trattiene il fiato e spera che Leandro Chichizola possa essere tra i pali contro la Reggina. Il portiere, che già a Pisa aveva stretto i denti, ha accusato un guaio muscolare. Lo staff tecnico e medico farà di tutto per tentare un recupero in vista della delicata partita contro la capolista. Intanto è stato aggregato al gruppo Bartlomiej Maliszewski, giovane polacco di 18 anni numero uno della Primavera.

Il Dio del calcio sembra un po’ accanirsi contro il Parma, punendo oltremodo alcuni rischi che la società si è presa nella costruzione della rosa. In una squadra corta di esterni, Pecchia si trova costretto già a fare a meno di Mihalia, punto di riferimento per il suo gioco. Gli stenti di Buffon della scorsa stagione avevano portato il direttore sportivo Mauro Pederzoli e soci ad assicurarsi il miglior portiere dell'ultima Serie B, Chichizola appunto che l'anno scorso a Perugia aveva giocato 42 partite compresi i due gettoni in Coppa Italia e la gara Playoff contro il Brescia. Ma in un momento delicato è arrivato lo stop. Non si conosce ancora l'entità dell'infortunio, ma il portiere potrebbe non esserci per il confronto - ironia della sorte - con Simone Colombi ceduto in estate proprio alla Reggina.