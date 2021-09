Coulibaly: "Avevo delle proposte in Ligue 1, ma al Parma ho detto subito sì"

Il terzino francese: “Il mio modello è Cancelo, ma mi piace chi è aggurrito in fase difensiva. Vincere? Lo vogliamo anche noi, siamo professionisti e siamo competitivi, vogliamo vincere più gare possibili per tornare in Serie A”

Al termine della sessione di allenamento odierno, il neoarrivato Woyo Coulibaky si è presentato ai microfoni per un appuntamento stampa al Centro Tecnico di Collecchio.

“Sono molto contento dell’accoglienza ricevuta dai compagni e dallo staff, sono felice di essere qui. Negli ultimi giorni di mercato avevo ricevuto offerte dalla Ligue 1 ma quando è arrivata la proposta del Parma ho trovato il progetto in linea con le mie aspettative di crescita, quindi ho deciso di venire qui. Non ho preferenze, sono ambidestro e non importa la posizione: sono felice già dal momento in cui scendo in campo”

“Non ho un vero e proprio calciatore preferito, diciamo che mi ispiro a Cancelo perchè è bravo con i piedi; inoltre in generale mi piace chi è agguerrito e aggressivo in fase difensiva. Al momento il Mister mi chiede di giocare con semplicità, di curare la mia posizione in campo difendendo bene e di cercare di dare palla a chi è vicino a me”.

“Il campionato italiano è famoso per la qualità a livello difensivo, ho scelto l’Italia per crescere in difesa. Qui a Parma c’è un progetto per tornare subito in Serie A con una bella rosa, ecco perchè ho scelto questa squadra. Anche solo il fatto che Thuram in passato abbia scelto Parma è stato un altro motivo per convincermi, non ci ho parlato perchè non lo conosco personalmente ma il fatto che lui in passato abbia scelto questo club mi ha spinto a fare questa stessa scelta”

“Vincere? Lo vogliamo anche noi, siamo professionisti e siamo competitivi, vogliamo vincere più gare possibili per tornare in Serie A”