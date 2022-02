Buffon e Pandev, niente Cremonese

Non bastava la forza dell’avversario: per il Parma contro la Cremonese si aggiunge un altro bel problema. Due: le assenze quasi certe di Buffon e Pandev. Il portiere non è al meglio dopo il problema al retto femorale accusato durante la partita contro il Pordenone. Gigi proverà fino alla fine ma dovrebbe andare verso il forfait. Come il compagno: anche l’uomo della svolta - Goran Pandev - dovrebbe non essere tra i convocati di Iachini per la sfida contro la Cremonese. Il problema al bicipite femorale lo costringe a stare fuori e mette in dubbio la sua presenza anche contro la Ternana.

A questo si aggiunge la condizione non ottimale di Franco Vazquez, toccato duro sabato. L'aveva immaginata diversa questa vigilia, Iachini, che però confida nella preparazione dei suoi e nella rosa lunga di un Parma che - come aveva anticipato l’allenatore nei giorni scorsi - ha bisogno di tutti in questo tour de force che può valere un campionato. Con Juric squalificato, dovrebbe toccare a Sohm reggere la mediana, dove rientrerebbe Schiattarella che domenica ha lasciato il posto a un ottimo Bernabé in mezzo al campo.

Assieme a Simy ci sarà uno tra Benek e Tutino, a caccia di un’occasione per mettersi in mostra. Il nigeriano viene da due due gare consecutive, va valutato anche lui. Bisognerà poi scegliere un ruolo a Man: con Vazquez in forse potrebbe essere lui il trequartista. Se el mudo stringerà i denti, come gli ha chiesto Iachini, allora non è escluso che faccia la seconda punta, magari per sfruttare le spizzate di Simy e infilare la retroguardia della Cremonese, che nelle ultime otto partite ha segnato 18 gol. Un bel test per la difesa del Parma, che rischia di rimanere senza il suo guardiano più fidato.