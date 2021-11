Buffon: "Gioco per passione, la gente mi dice: 'Dai, Gigione, portaci in Serie A"

Il portiere del Parma, Gianluigi Buffon, è intervenuto ieri sera alla trasmissione “Tiki Taka” in onda su Italia Uno partendo dalla scelta di tornare al Parma in estate. "Di calcoli non ne ho mai fatti in carriera, ho sempre fatto le cose d’istinto e che mi hanno reso felice riempiendomi d’orgoglio. Anzichè andare in una piazza qualsiasi ho deciso di tornare a Parma: scelgo Parma e non la serie B, la categoria non conta nulla. I quattro gol subìti a Lecce nel primo tempo? Ho provato dispiacere perchè stavamo perdendo una partita importante però li sto prendendo per il Parma e la gente di Parma e questo “sacrificio” lo faccio volentieri. Non è un problema, lo faccio per il bene comune e io sento quotidianamente l’affetto, la felicità e, per certi versi, l’entusiasmo della gente di Parma che sa che sono tornato. Ogni giorno quando mi fermano e mi dicono “dai Gigione, portaci in serie A” e “contiamo su di te” per me sono cose gratificanti. Sono felicissimo anche se la domenica prendo quattro gol, gioco per passione".