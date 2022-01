Parma-Crotone 1-1 LE PAGELLE | Zero aiuti dalla panchina, Delprato sfortunato

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Crotone 1-1.

Buffon 6 - Pronto su Canestrelli, quando respinge il colpo di testa del difensore del Crotone al tramonto del primo tempo, non subisce quasi niente. Sulle mischie sempre sicuro. Incolpevole sul gol.

Delprato 5,5 - Sfortunato quando serve a Marras l’assist vincente per il gol del pareggio. Fino a li aveva fatto una buona gara.

Danilo 6 - Guida la difesa che rischia poco, ruvido quando imposta, più a suo agio quando c’è da randellare.

Cobbaut 6 - Va un po’ in difficoltà alla fine, quando il Crotone va all’arrembaggio aiutato dal Parma che tende a regalare qualche pallone di troppo.

Rispoli 5 - Non riparte mai nel primo tempo, pare non sia sintonizzato con i movimenti (pochi) dei compagni. Rimedia il giallo dopo aver perso un pallone. Scarico

Sohm 5,5 - Svagato, si trascina lento e perde qualche pallone di troppo. Prova a lanciarsi in un paio di affondi ma non è giornata.

65’ Juric 5,5 - Entra per dare sostanza a centrocampo, ha anche l’occasione per chiuderla. La palla sbatte sul palo per colpa di una deviazione. Per il resto leggero anche lui.

Schiattarella 6 - La garra c’è, ma alle volte per colpa dell’immobilismo dei compagni lascia li qualche pallone. Altre volte invece sbaglia qualche appoggio. Saggio quando gestisce.

83’ Cassata 4,5 - Pochi minuti, ma fa in tempo a perdere la palla che porta al gol di Marras. Debutto da dimenticare.

Vazquez 6,5 - La punizione perfetta l’ha disegnata el mudo, che al 37’ si è tolto di dosso una bella scimmia. Una punizione tutta rabbia e classe, che ha spianato la strada ai crociati. Sesto centro, vicino al settimo ma la palla capita sul destro.

Costa 6 - Gara diligente, con qualche sortita offensiva. Mette un pallone d’oro sulla testa di Benedyczak, poi esce tra gli applausi.

73’ Coulibaly 4,5 - Pronti via, mette una bella palla per Bonny. Poi si va tirare dentro dal dai e vai che porta Marras davanti a Buffon e regala la palla a Maric a fine partita. Distratto.

Man 5,5 - Rimasto orfano del fratello di campo Valentin, è chiamato a prendersi la responsabilità di mettere in campo il suo talento. Serve un cioccolatino a Benek, poi si spegne.

65’ Tutino 5,5 - Entra con la rabbia giusta, il gioco di Iachini non lo aiuta di certo. Si sbatte ma non da molto.

Benedyczak 5,5 - Traversa a parte, si muove bene ma si mangia un gol già fatto. Ma almeno dà tutto. Esce per infortunio.

46’ Bonny 5,5 - Il Tardini lo adotta e gli dedica un coro. Dal punto di vista fisico è potente, Veloce, nell’uno contro uno accelera un paio di volte e sfiora il 2-0 con un tap-in.

Iachini 5 - I cambi non hanno aiutato la squadra, anzi: l’hanno penalizzata. La rinuncia a giocare, a starsene li bello riparato e aspettare le ripartenza contro il Crotone sottolinea come ancora la squadra sia indietro e forse lontana dalle sue idee.